《週年慶專刊》秋冬TOP乳霜精選

2018-11-09

記者邱巧貞／台北報導

「抗老」對於女人來說一直是刻不容緩的需求，平日單價不菲的抗老精華液、適合秋冬氣候使用的乳霜，趁著百貨折扣檔期購入堪稱CP值最高的組合。

圖片提供／SK-II、東方美、嬌蘭、資生堂

註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。