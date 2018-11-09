《週年慶專刊》美容專家丹楓教你入手抗老保養品

2018-11-09

記者邱巧貞／台北報導

「抗老」對於女人來說一直是刻不容緩的需求，平日單價不菲的抗老精華液、適合秋冬氣候使用的乳霜，趁著百貨折扣檔期購入堪稱CP值最高的組合。

【達人帶路】

美容專家 丹楓

Q：今年秋冬抗老保養品新趨勢？

A：提升輪廓的緊緻度，是今年抗老保養的主流。舉凡植萃、胜肽或高濃度的有效專利抗皺成分，今年多家品牌都主推「提升輪廓緊緻度、豐盈或拉提」的抗老精華！並且一改以往秋冬精華液的油潤感，本季的抗老精華質地非常清爽且吸收力佳，即使後續加強乳霜甚至美容油也不會覺得黏膩。

Q：現今抗老保養品消費群，在消費習慣或年齡層上有何改變？

A：今年抗老保養品市場的年齡層分布又再下探，建議20～25歲就可以開始使用抗老保養品；畢竟現代環境變化劇烈，無論是天氣溫濕度或是空汙、PM2.5等問題，或是長時間使用手機，都讓肌膚的敏感、乾燥等老化狀況提前報到。而且溝通主軸不只是著重於「抗初老」，而是著眼於「對抗肌膚未來老化」，更希望能讓所有老化徵兆延遲現形！

Q：邁入乾冷的秋冬季節，建議入手哪些類別的保養品？

A：美容油一直是近年來秋冬保養的夯話題，今年也推出不少新的美容油或升級版，值得注意的是，不見得「全植萃」的油脂就是最安全，因為植萃油比石化提煉油有著更高的致敏風險，而且油感也比較厚重，但植物油中富含不飽和脂肪酸，不只是封存、更能給予肌膚養分、提升肌膚光澤。此外，秋冬開始起風時，眼周是否更覺得乾癢？平日長時間使用手機造成雙眼乾澀，換季時更容易出現老化痕跡；所以如果你是手機重度使用者，我建議趁換季時，不妨挑選一瓶適合自己的眼部保養品吧！