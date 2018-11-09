《週年慶專刊》護膚萃選‧熱銷精華油

記者邱巧貞／台北報導
「抗老」對於女人來說一直是刻不容緩的需求，平日單價不菲的抗老精華液、適合秋冬氣候使用的乳霜，趁著百貨折扣檔期購入堪稱CP值最高的組合。
圖片提供／DARPHIN、Melvita、黛珂、香緹卡
註：特惠組採四捨五入計算方式，促銷方案若有更動，以通路為準。
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