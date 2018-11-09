Coach可愛配飾 林心如列好清單

〔記者林欣若／台北報導〕精品品牌Coach發表全新Holiday系列，今年除了原有的恐龍Rexy、獨角獸Uni，又加入了小豬Paul、青蛙Freja、老鼠Max、貓頭鷹Olivia、松鼠Stella以及狐狸Frankie，女星林心如看到這一系列可愛動物造型，直呼太可愛，她親自挑選包款和配飾體驗Coach Create - Customized It個人訂製包款服務，打造專屬的Holiday禮物。
林心如的生日是1月27日，每年從感恩節、耶誕節、生日、一直到農曆新年這段期間，是她最期待的日子，即使工作滿檔，她仍為節日感到興奮。她每一年都排除萬難和朋友一起過節，年輕時喜歡泡夜店，現在則是簡單吃個飯、交換禮物就讓她很滿足。她也會幫親朋好友準備禮物，看到Coach的Holiday系列從小配件到包款、服裝一應俱全，她很滿意表示：「清單都列好了！」她自己訂製的Dinky包款，除了有代表生日的數字27，也有代表長壽的櫻桃、象徵夢想的羽毛以及可以許願的流星，每個圖案都對她別具意義。
即日起至11月25日，Coach在台北信義新天地A8館南大們出入口設置Coach Holiday限定概念店，以金色禮盒及Holiday Window為主題，彰顯童趣與美國文化兼容並蓄的理念精神，可愛動物們也都被賦予擬人化角色，例如擔任樂團吉他手的可愛豬Paul、現代舞者的青蛙Freja、歌劇演員的老鼠Max、行動雕像的貓頭鷹Olivia、擔綱替身舞者的松鼠Stella及叛逆文青的狐狸Frankie，民眾可以和這些可愛動物拍照打卡，提前感受節日氛圍。