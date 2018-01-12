慵懶席琳娜 堆疊美式美學

2018-01-12

〔記者方惠宗／台北報導〕美國小天后席琳娜‧戈梅茲（Selena Gomez）再次為Coach 2018春季系列形象廣告入鏡，這也是她身為品牌代言人的第二季廣告。席琳娜說：「我很好，身體也很健康！不久前我才在紐約拍攝導演伍迪艾倫的新片，真的好喜歡待在這座城市。」

透過廣告拍攝幕後花絮可見，席琳娜慵懶倚靠於閣樓公寓的窗台，窗外是典型戰前火災逃生梯，在天色的絢爛色彩烘托下，訴說著紐約這座不夜城的無限可能。席琳娜表示：「透過Coach執行創意總監Stuart Vevers構思，讓紐約市圍繞著濃厚城鎮的特殊美感氛圍，宛如構築一個緊密結合的社群，讓人真切感受這就是品牌發源地。」

席琳娜詮釋了今年春季最新設計，包括適合全日使用的Charlie Carryall包款，設計師選擇以鵝卵石顆粒皮革為質材，重量輕盈，內部隔層設計整齊。Parker手袋則以全新輪廓問世，以絎縫Nappa皮革製成，手袋提把可轉換成肩揹帶，並運用大膽搶眼的撞色與鉚釘裝飾，都會時髦、充滿現代感。她還穿上一件設計靈感來自1920年代的Flapper洋裝，以輕紗覆蓋，並運用人工寶石點綴出蝴蝶結形式，加上茶香玫瑰金屬配飾鑲嵌於彎曲縫線上，下襬緞面以奶油及粉色花邊作為裝飾，是當季高貴優雅的象徵。

席琳娜曾因紅斑性狼瘡休息1年，去年夏天進行腎臟移植手術後才復出，現在則透過時尚影像讓人看見她滿滿的活力。因此她說：「我很好，身體也很健康！」圖片提供：Coach