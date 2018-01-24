Coach春夏塗鴉刺繡 C logo大亮點

〔記者林欣若／台北報導〕甜美的Tea Rose、鄉村碎花，伴隨精緻的蕾絲和亮片刺繡，以及美國街頭藝術大師Keith Haring著名的塗鴉作品，Coach 2018春夏系列以目不暇給的豐富元素，層疊穿搭出各種創意風格，執行創意總監Stuart Vevers表示：「我們以Coach女孩為創作中心，設計出更多單品，她們如何搭配、運用這些服裝與配件，又是如何將單品融入生活，這些都是我的靈感來源。」
除了原有的Coach印花、恐龍Rexy圖案，這一季Coach的C logo大勢回歸，出現在包款壓紋、鏈帶以及皮帶釦環上，曾經引領風潮的C logo，這一季以高調但有質感的方式，創意出現在各種單品。女裝部分，這一季仍以復古風潮為主軸，加入水晶、鉚釘、刺繡、亮片等奢華元素，閃耀著光澤的絲質、細緻柔軟的蕾絲，更添女性優雅柔美，Keith Haring的塗鴉作品以亮片刺繡大面積呈現在T-Shirt或外套上，或是各種細小的塗鴉形成獨特的花紋，獨具巧思。
男裝則強調隨興自在、帥氣粗獷，柔軟的麂皮夾克或是單寧外套，利用拼接印花或是刺繡讓材質更為豐富，鮮豔的夏威夷襯衫帶來濃濃的度假風情，Keith Haring的塗鴉作品點綴其中，增添街頭率性。
圖片提供：Coach