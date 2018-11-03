LA MER奇蹟小姐酷炫外表 限量珍藏

2018-11-03

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞百貨週年慶進入倒數階段，各款吸睛的限量商品相繼登場，海洋拉娜LA MER今年特別與以《奇先生妙小姐》系列作聞名的英國兒童文學家Roger Hargreaves跨界合作，以品牌奇蹟故事為靈感來源，創作出全新角色「Little Miss Miracle奇蹟小姐」，躍於海洋拉娜的經典乳霜外包裝上，炫亮外裝收藏、送禮皆宜。

此外，海洋拉娜也難得推出倒數12天的日曆禮盒，內含13樣海洋拉娜經典必備產品，一次就能享受品牌的奢華寵愛 ，全台僅限量發售50組。