LA MER奇蹟小姐酷炫外表 限量珍藏

2018-11-03

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞百貨週年慶進入倒數階段，各款吸睛的限量商品相繼登場，海洋拉娜LA MER今年特別與以《奇先生妙小姐》系列作聞名的英國兒童文學家Roger Hargreaves跨界合作，以品牌奇蹟故事為靈感來源，創作出全新角色「Little Miss Miracle奇蹟小姐」，躍於海洋拉娜的經典乳霜外包裝上，炫亮外裝收藏、送禮皆宜。

此外，海洋拉娜也難得推出倒數12天的日曆禮盒，內含13樣海洋拉娜經典必備產品，一次就能享受品牌的奢華寵愛 ，全台僅限量發售50組。

  • 海洋拉娜奇蹟小姐聯名限量乳霜60ml，特價10,620元，SOGO忠孝館獨家。

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  • 海洋拉娜歡慶倒數日曆，特價15,000元，包含淨妝水30ml+淨瑩潔膚乳30ml+濃縮精華露30ml+活膚水潤精萃5ml+緊緻塑顏精萃5ml+緊緻彈力眼部精萃5ml+亮眼活膚精華霜5ml+緊緻塑顏乳霜面膜7ml+經典乳霜15ml+修護精華油5ml+潤澤無瑕持妝粉底液SPF20 1ml +修護唇霜9g （正品） +賦活緊緻身體精華乳15ml ，11/15日上市。

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