週年慶開打 美妝鐵粉囤貨搶優惠─小棕瓶.小紫瓶.神仙水.經典乳霜 折扣多爆買氣

2018-10-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕百貨週年慶開打，堪稱是購買美妝保養品年度最划算的檔期，對於愛美女性而言，各家品牌累積多年口碑、銷量及人氣的經典產品組合自然是不容錯過！

許多熱賣產品更被愛用者們賦予各種暱稱，像是雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露歷經多次升級改版，依舊是市場上屹立不搖的精華液，每每成為特惠組中的主打明星商品；黛珂的「小紫瓶」保濕美容液是熱銷多年的保濕聖品，上市26年來從沒改過配方，「紫色」瓶身也成為它的標記；迪奧「極效賦活精萃」是業界第一瓶標榜對抗室內外汙染源的保養品，深受消費者喜愛；蘭蔻「超進化肌因賦活露」每年全球賣出超過100萬瓶，被稱為傳奇「小黑瓶 」。

當然，還有「神仙水」始祖SK-II青春露以及有著傳奇品牌故事的海洋拉娜經典乳霜，都是消費者趁著折扣檔期囤貨的重點，此次，海洋拉娜特別針對千禧世代推出無負擔的神級小奢華組合，內含多款明星暢銷商品，每組皆能體驗海洋拉娜設計的完整保養程序，定價三千多元，十分好入手。