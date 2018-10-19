Hyundai Elantra Sport79.9萬起 C／P值最高國產性能房車

2018-10-19

﹝記者方維鐸／台北報導﹞擁有鮮明運動形象的Hyundai Elantra Sport，其Turbo動力創造204匹最大馬力，加上媲美歐系性能房車的底盤操控表現，問世以來獲得國際間各大汽車媒體肯定，評價超越同級日系品牌房車。

這次以國產車身分登場的Elantra Sport，外觀保有跟進口Elantra Sport無差別的運動形象，充滿跑格的車室內裝，配有附換檔撥片的賽車化平底方向盤、筒形立體儀表、Carbon紋飾板、Sport字樣雙前座椅、熱血紅色縫線、鋁合金油門／煞車踏板、原廠7吋多媒體影音系統、Infinity高級音響揚聲系統等，跟一般Elantra車型有明確區隔。

1.6升直4引擎透過高效能渦輪增壓系統、GDi燃油缸內直噴科技創造出204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，搭配7速雙離合器自手排變速系統，開創國產房車性能新基準。此外還搭載DMS整合駕馭模式選擇，駕駛人可自主切換Normal、Eco、Sport模式，能依駕駛模式調整油門與方向盤反應，獲得最佳的駕駛體驗。

在Hyundai原廠全力奧援下，國產化Elantra Sport基本款起跳價79.9萬元，配備等級更高的Elantra Sport極速版則開價87.9萬元。前100位預訂並完成領牌車主，將獲邀免費參加12月3至5日「敢。挑戰賽道Elantra Sport車主賽道體驗營」，於即將開幕的台中麗寶賽道體驗Elantra Sport的馳騁魅力。

除了發表國產化Elantra Sport外，一般Elantra車型則取消2.0升汽油車款，導入配備更豐富1.6升汽油旗艦版，建議售價69.9萬元。標配6具SRS輔助氣囊、ABS防鎖定煞車系統、ESC電子車身動態穩定系統／VSM整合式車身動態管理系統（附自動轉向修正）、HAC上坡起步輔助系統等完整主被動安全配備。此外，新增HID頭燈／LED日行燈、Smart Key智慧感應鑰匙、Push Start引擎啟閉、雙區恆溫、BSD盲點偵測警式、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示系統，提供消費者最超值的國產中型房車選擇。