三陽引進油電車 年銷挑戰1.5萬輛
2017-02-14
〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽代理的四輪事業HYUNDAI現代汽車，今年將引進重量級房車SUPER ELANTRA、IONIQ Hybrid油電車，以及HYUNDAI豪華車品牌GENESIS G80、G90車款，年銷量挑戰1.5萬輛目標。
三陽董事長張宏嘉表示，HYUNDAI汽車去年在台灣掛牌數達1萬3155輛，年增1.4%，市占率3%，其中HYUNDAI在國產乘用車市占率提升至5.1%、國產運動休旅車市占率則提升至16%。
他說，HYUNDAI汽車今年四大事業，包含「HYUNDAI乘用車事業」、「HYUNDAI商用車事業」、「HYUNDAI原廠認證中古車事業」以及「企業長租租賃事業」全面到位。
產品面3月將引進HYUNDAI重量級房車，在全球市場與TOYOTA ALTIS抗衡的SUPER ELANTRA登台搶市，第二季並加碼引進ELANTRA Sport 1.6 Turbo。
第二季同時將引進HYUNDAI旗下油電混合車款IONIQ、性能中型房車，並於第四季首度引進HYUNDAI旗下豪華車品牌GENESIS G80、G90車款，產品線也全面到齊。
張宏嘉指出，今年面對外在環境混沌不明，該公司預估全台車市全年銷售量將落在43萬輛水準，HYUNDAI在新車款挹注下，年銷量將成長至1.5萬輛，年增近15%。
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