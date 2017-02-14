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三陽引進油電車 年銷挑戰1.5萬輛

2017-02-14

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽代理的四輪事業HYUNDAI現代汽車，今年將引進重量級房車SUPER ELANTRA、IONIQ Hybrid油電車，以及HYUNDAI豪華車品牌GENESIS G80、G90車款，年銷量挑戰1.5萬輛目標。

三陽董事長張宏嘉表示，HYUNDAI汽車去年在台灣掛牌數達1萬3155輛，年增1.4%，市占率3%，其中HYUNDAI在國產乘用車市占率提升至5.1%、國產運動休旅車市占率則提升至16%。

他說，HYUNDAI汽車今年四大事業，包含「HYUNDAI乘用車事業」、「HYUNDAI商用車事業」、「HYUNDAI原廠認證中古車事業」以及「企業長租租賃事業」全面到位。

產品面3月將引進HYUNDAI重量級房車，在全球市場與TOYOTA ALTIS抗衡的SUPER ELANTRA登台搶市，第二季並加碼引進ELANTRA Sport 1.6 Turbo。

第二季同時將引進HYUNDAI旗下油電混合車款IONIQ、性能中型房車，並於第四季首度引進HYUNDAI旗下豪華車品牌GENESIS G80、G90車款，產品線也全面到齊。

張宏嘉指出，今年面對外在環境混沌不明，該公司預估全台車市全年銷售量將落在43萬輛水準，HYUNDAI在新車款挹注下，年銷量將成長至1.5萬輛，年增近15%。

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  • 三陽董事長張宏嘉（右2）昨日率領旗下代理HYUNDAI現代汽車的南陽實業經營團隊，喊出今年四輪汽車年銷量將挑戰1.5萬輛目標。（記者楊雅民攝）

    三陽董事長張宏嘉（右2）昨日率領旗下代理HYUNDAI現代汽車的南陽實業經營團隊，喊出今年四輪汽車年銷量將挑戰1.5萬輛目標。（記者楊雅民攝）

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