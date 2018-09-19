倫敦時裝週 Burberry展服134套

2018-09-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry新任創意總監Riccardo Tisci上任後推出的第一個系列在萬眾矚目下於倫敦2019春夏時裝週上演，展演驚人的134套，頌揚英格蘭的多元性與品牌核心，開場的風衣與格紋單品，向經典與精緻致敬，金屬環、皮衣、鉚釘點出龐克感，莎士比亞的名言、英倫代表性圖案點出歷史感，挖洞與垂墜設計呼應東倫敦街頭年輕人的模樣。新創的Burberry與TB Logo穿梭點綴此系列，宣揚Burberry全新時代來臨。

台灣服裝設計師品牌APUJAN與Jamie Wei Huang亦於倫敦時裝週發表2019春夏新作，APUJAN讓石虎、大角鹿、櫻花鉤吻鮭、蜜蜂、多尾狐狸、恐龍等介於真實與不確定之間的奇異生物，轉化為本季主要的服裝印花與緹花，古典與休閒款式並陳，搭配奇異的針織帽飾，呈現品牌一貫的奇幻感。

Jamie Wei Huang本季首登倫敦時裝週官方日程，為台灣服裝設計師第一人，2019年春夏回顧2007年的自己，秀上重複出現的枕頭與大口袋，讓外套、褲裝在簡單摺疊下即可變成舒適的枕頭，或是在旅途中帶著走的背包，展現品牌一貫的功能性設計，也是自嘲對目前境遇的疲乏感，隨時都想睡個午覺。

  • APUJAN 2019春夏穿著石虎、大角鹿、櫻花鉤吻鮭、蜜蜂、多尾狐狸、恐龍等介於真實與不確定之間的奇異生物印花洋裝的模特兒走在白色枯木森林中。

    APUJAN 2019春夏穿著石虎、大角鹿、櫻花鉤吻鮭、蜜蜂、多尾狐狸、恐龍等介於真實與不確定之間的奇異生物印花洋裝的模特兒走在白色枯木森林中。

  • Burberry 2019春夏系列綜合英國與品牌歷史的古往今來，集古典、龐克、格紋於一身。

    Burberry 2019春夏系列綜合英國與品牌歷史的古往今來，集古典、龐克、格紋於一身。

  • Jamie Wei Huang 2019春夏秀上重複出現的枕頭袋，裝進衣服就可以變枕頭，流露逃逸氣息。

    Jamie Wei Huang 2019春夏秀上重複出現的枕頭袋，裝進衣服就可以變枕頭，流露逃逸氣息。

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