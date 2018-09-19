倫敦時裝週 Burberry展服134套

2018-09-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry新任創意總監Riccardo Tisci上任後推出的第一個系列在萬眾矚目下於倫敦2019春夏時裝週上演，展演驚人的134套，頌揚英格蘭的多元性與品牌核心，開場的風衣與格紋單品，向經典與精緻致敬，金屬環、皮衣、鉚釘點出龐克感，莎士比亞的名言、英倫代表性圖案點出歷史感，挖洞與垂墜設計呼應東倫敦街頭年輕人的模樣。新創的Burberry與TB Logo穿梭點綴此系列，宣揚Burberry全新時代來臨。

台灣服裝設計師品牌APUJAN與Jamie Wei Huang亦於倫敦時裝週發表2019春夏新作，APUJAN讓石虎、大角鹿、櫻花鉤吻鮭、蜜蜂、多尾狐狸、恐龍等介於真實與不確定之間的奇異生物，轉化為本季主要的服裝印花與緹花，古典與休閒款式並陳，搭配奇異的針織帽飾，呈現品牌一貫的奇幻感。

Jamie Wei Huang本季首登倫敦時裝週官方日程，為台灣服裝設計師第一人，2019年春夏回顧2007年的自己，秀上重複出現的枕頭與大口袋，讓外套、褲裝在簡單摺疊下即可變成舒適的枕頭，或是在旅途中帶著走的背包，展現品牌一貫的功能性設計，也是自嘲對目前境遇的疲乏感，隨時都想睡個午覺。