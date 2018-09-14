《一針一線 時間漫舞》

2018-09-14

記者林欣若／台北報導

羽飾工藝 時間翩翩

一場舞會猶如藝術創作，如能復興人們對於美的品味並傳遞慶祝的真諦，那將是令人渴望且舉足輕重的盛事。」Dior創辦人Christian Dior如此定義他最愛的舞會。從舞會出發、將舞池上絢爛舞動的禮服化作錶盤裝飾，Dior Grand Bal系列腕錶在腕間漫舞。

羽毛是Dior高級訂製服重要的元素之一，幾乎在每一季高訂的秀上都可以看到輕柔精緻的羽毛做為精巧的裝飾，集結傳統瑞士製錶工藝與Dior高級訂製服的訂製概念，Dior Grand Bal系列錶盤上的羽毛在獨特的前置自動盤帶動下，如同高級訂製晚禮服裙擺搖曳。腕錶上的羽毛比照高級訂製服剪切羽毛的規格，使羽毛能適合製錶的限制，經驗豐富的匠師只保留最精美、最濃密、且瑕疵最少的羽毛，再以特別研發的沖床手工裁切，每個擺陀以25根羽毛裝飾, 鑲嵌131顆鑽石，光是鑲嵌羽毛，工匠便需花費超過三個小時。

金色羽毛的製作更費工，Dior位於瑞士La Chaux-de-Fonds的製錶工坊與合作夥伴歷經18個月研發出一種真空沈澱技術，將一層薄薄的黃金覆蓋於羽毛之上，經過特殊處理的羽毛具有導電性，將黃金轉化為蒸氣狀態，以電流鋪在羽毛上，打造金光閃耀但輕盈薄透的黃金羽毛。

圖片提供／Dior