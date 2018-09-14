《一針一線 時間漫舞》

記者林欣若／台北報導
絲綢錶盤 金線刺繡
歐洲和亞洲的刺繡工藝流傳已久，各式彩圖刺繡及不同質感的線段在綾羅綢緞上幻化出各種瑰麗裝飾，是極致技藝的展顯，伯爵（Piaget）將刺繡工藝運用於腕錶，打造典雅細膩之作。
金線刺繡腕錶的製作程序是先將絲綢伸展和安裝在承托裝置上，接著開始繪製圖案，刺繡大師在絲綢上勾劃圖案的輪廓線條，接著以針尖製作白金線（cannetille），這種纖細的金銀絲由珍貴的金線旋轉扭曲而成，可用於編織珠寶或繡製織品，刺繡大師將金銀絲線在絲綢布料上一針一線作畫，採用絹質縫線及直針繡法縫製而成的月桂葉圖案，在黑色絲綢錶盤上，光潔耀眼。
圖片提供／Piaget
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金銀絲由珍貴的金線旋轉扭曲而成，用於珍貴布料或是珠寶裝飾。
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金銀絲由珍貴的金線旋轉扭曲而成，用於珍貴布料或是珠寶裝飾。
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Piaget Altiplano刺繡腕錶，1,080,000元。
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輕柔精緻的羽毛不僅適合做為精巧的裝飾，以參加舞會為出發點的晚禮服強調的靈動感亦可藉由羽毛的飄逸特性完美呈現。
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輕柔精緻的羽毛不僅適合做為精巧的裝飾，以參加舞會為出發點的晚禮服強調的靈動感亦可藉由羽毛的飄逸特性完美呈現。
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輕柔精緻的羽毛不僅適合做為精巧的裝飾，以參加舞會為出發點的晚禮服強調的靈動感亦可藉由羽毛的飄逸特性完美呈現。
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Dior Grand Bal Plume Noir，黃金前置自動盤鑲嵌圓形切割鑽石並飾以黑色羽毛，1,085,000元。