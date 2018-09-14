《一針一線 時間漫舞》

2018-09-14

記者林欣若／台北報導

絲綢錶盤 金線刺繡

歐洲和亞洲的刺繡工藝流傳已久，各式彩圖刺繡及不同質感的線段在綾羅綢緞上幻化出各種瑰麗裝飾，是極致技藝的展顯，伯爵（Piaget）將刺繡工藝運用於腕錶，打造典雅細膩之作。

金線刺繡腕錶的製作程序是先將絲綢伸展和安裝在承托裝置上，接著開始繪製圖案，刺繡大師在絲綢上勾劃圖案的輪廓線條，接著以針尖製作白金線（cannetille），這種纖細的金銀絲由珍貴的金線旋轉扭曲而成，可用於編織珠寶或繡製織品，刺繡大師將金銀絲線在絲綢布料上一針一線作畫，採用絹質縫線及直針繡法縫製而成的月桂葉圖案，在黑色絲綢錶盤上，光潔耀眼。

圖片提供／Piaget