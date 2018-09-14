《一針一線 時間漫舞》

2018-09-14

記者林欣若／台北報導

皇家榮景

鑽石．珍珠．鏤空．蕾絲

蕭邦（Chopard）的The Empress系列從偉大帝國的輝煌歷史汲取靈感，繼拜占庭與東方魅力、崇尚太陽的印加文化之後，蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳‧舍費爾（Caroline Scheufele）將想像力投入俄羅斯帝國。

蕭邦從一頂沙皇皇冠為設計起點，這頂皇冠是皇家珠寶商Jérémia Posier為嘉芙蓮二世（Catherine II）的加冕典禮打造皇冠，皇冠以一顆重達398.72克拉的尖晶石十字架為主要裝飾，共鑲嵌約5,000顆鑽石，內部包覆紅色天鵝絨，將皇冠的細節表現在2018The IMPERIALE系列腕錶，首先奪人目光的是鏤空錶蓋裝飾細膩的阿拉伯式渦旋花紋，中央鑲飾一顆紅寶石，鑽石與珍珠交織成立體的蕾絲圖案，令人聯想到皇家慣於放置徽章的簾幔和枕墊上的刺繡紋飾。

錶背驚喜 細密的枝葉橡果雕工

打開鏤空錶蓋，是氣勢非凡的紅色大明火琺瑯錶盤，錶盤中央裝飾手工鐫刻的IMPERIALE系列標誌圖案，並鑲嵌璀璨鑽石，翻至錶背，機芯也是充滿細節，白金機芯上以Fleurisanne雕刻工藝裝飾橡樹葉子和橡果圖案，靈感來自俄國皇冠的枝葉裝飾，雕刻師先雕除紋樣周圍的材料，接著在存留的表面上雕刻圖案，並進行拋光，呈現光滑晶亮的圖樣。

圖片提供／Chopard