記者王瀅娟／台北報導
時尚誕生格蘭維爾
格蘭維爾（Granville）是Christian Dior博物館所在之地，亦是Christian Dior先生從小生長的莊園。這座粉紅色與灰色相間的老宅帶給他無限創作靈感，現在則是收藏他的創作與私人物品的大本營，適逢館藏系列創立30周年，Dior決定將多年來的精采收藏一次公諸於世。
這座有著「羅盤莊園（Les Rhumbs）」別名的宅邸矗立於懸崖邊上，面對海灣，內藏一座隱密的英式花園，本身就是一件值得一逛的藝術品。Christian Dior曾在回憶錄中寫道：「我保留著這裡最溫柔、最美妙的回憶。該怎麼說呢？我的生活，我的風格，幾乎都由它的位置與建築所締造。」展覽展出近60款高級訂製服、配飾、香氛、照片與歷史檔案，以及Christian Dior先生的私人小物，包括日本皇后贈送的純銀小盒、幸運星標、記事本、剪刀等，藉由講述私密趣事，在參觀者腦中建立對Christian Dior先生更為鮮明而立體的形象。
高級訂製服 精采10年
Christian Dior先生創立品牌至去世僅10年，對服裝的創見卻影響至今，也是品牌最珍貴的資產。展出的高級訂製服有多款為首度展出的作品，或由博物館購入，或由收藏者贈送，經過精心修復後，重現於世人眼前。高級訂製服工坊另特別製作30款微縮高級訂製服，展現品牌服裝工匠的精湛工藝。
圖片提供／Christian Dior
-
Dior為展覽特別製作的迷你《Soiree d’Asie》禮服，源自Christian Dior 1955年春夏高級訂製服系列。
-
Dior為展覽特別製作的迷你《Italie》禮服，源自Christian Dior 1951年秋冬高級訂製服系列。
-
Dior為展覽特別製作的迷你《Night Club》禮服，源自Christian Dior 1954年春夏高級訂製服系列。
-
Christian Dior 1948年春夏《Rose France》洋裝。
-
Christian Dior 1955年春夏《Jour de Fete》禮服。
-
Christian Dior 1948年春夏《Fete》禮服。
-
1950年代知名攝影師Willy Maywald記錄了Christian Dior先生輝煌的高級訂製服，圖為1949年春夏《Grand Bal》晚禮服。
-
1950年代知名攝影師Willy Maywald記錄了Christian Dior先生輝煌的高級訂製服，圖為1950年秋冬《Cab》大衣。
-
Christian Dior先生與他的設計稿合影，由1950年代知名攝影師Willy Maywald拍攝。
-
Christian Dior先生的滑雪照。
-
Christian Dior的記事本，可看見他的筆跡，以及忙碌的行程。
-
Christian Dior先生的私人物品也在展出之列，包括筆記本與手錶等。
-
被Christian Dior先生視為幸運物的幸運之星也是此次展出展品
-
Christian Dior先生小時候與家人在羅盤莊園露臺留影，顯現在此生活的優雅從容。
-
Christian Dior先生小時候與牧師的合照。
-
羅盤莊園內的英式花園是Christian Dior先生小時候常流連忘返之地，亦是其靈感來源之一。