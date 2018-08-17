2018-08-17

記者王瀅娟／台北報導

時尚誕生格蘭維爾

格蘭維爾（Granville）是Christian Dior博物館所在之地，亦是Christian Dior先生從小生長的莊園。這座粉紅色與灰色相間的老宅帶給他無限創作靈感，現在則是收藏他的創作與私人物品的大本營，適逢館藏系列創立30周年，Dior決定將多年來的精采收藏一次公諸於世。

這座有著「羅盤莊園（Les Rhumbs）」別名的宅邸矗立於懸崖邊上，面對海灣，內藏一座隱密的英式花園，本身就是一件值得一逛的藝術品。Christian Dior曾在回憶錄中寫道：「我保留著這裡最溫柔、最美妙的回憶。該怎麼說呢？我的生活，我的風格，幾乎都由它的位置與建築所締造。」展覽展出近60款高級訂製服、配飾、香氛、照片與歷史檔案，以及Christian Dior先生的私人小物，包括日本皇后贈送的純銀小盒、幸運星標、記事本、剪刀等，藉由講述私密趣事，在參觀者腦中建立對Christian Dior先生更為鮮明而立體的形象。

高級訂製服 精采10年

Christian Dior先生創立品牌至去世僅10年，對服裝的創見卻影響至今，也是品牌最珍貴的資產。展出的高級訂製服有多款為首度展出的作品，或由博物館購入，或由收藏者贈送，經過精心修復後，重現於世人眼前。高級訂製服工坊另特別製作30款微縮高級訂製服，展現品牌服裝工匠的精湛工藝。

圖片提供／Christian Dior