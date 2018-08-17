2018-08-17

記者王瀅娟／台北報導

好萊塢的義大利風情

製鞋大師Salvatore Ferragamo於1927年於義大利佛羅倫斯創立同名品牌，陸續為葛麗泰．嘉寶、瑪麗蓮．夢露、奧黛莉．赫本等知名影星製鞋令他聲名大噪，然而在此之前，他在美國加州生活，Italy in Hollywood展覽展示的就是這段他從學徒成為補鞋匠，進而為電影設計打造鞋履，奠定大師地位的生命歷程。

成為製鞋大師之前

特別的是，Salvatore Ferragamo企圖以更宏觀的方式呈現創始人當時生活的背景，因而向多個博物館借出展覽品，使得此展覽更有看頭。如一號展廳由Raffaello Gambogi創作、Civico Giovanni Fattori博物館外借的19世紀晚期大型畫作，描繪了在碼頭上等待的義大利家庭，他們準備登上開往美國的船，奔向更好的未來。出身貧窮家庭的Salvatore Ferragamo先生也是其中一員，他11歲時（1915年）隨家人移民美國，落腳加州聖塔芭芭拉，與兄弟姊妹合開了一間補鞋鋪，並逐步為當時處於萌芽階段的好萊塢電影設計劇中鞋履，1923年於好萊塢開設Hollywood Boot Shop時，當紅的卓別林、瓊．克勞馥等都是光顧的明星。

策展人Giuliana Nuscio、Stefania Ricci大量援用電影資源，包括照片、短片、物品、服裝等，展現義大利人與義大利藝術為黑白默片做出的貢獻。如Museo Nazionale del Cinema外借的「卡比利亞（Cabiria，1914年）」電影海報、照片與戲服，揭示了這部在美國最成功的義大利史詩大片，如何影響了好萊塢的聖經與古典主題電影，包括Salvatore Ferragamo先生參與設計鞋履的電影十誡（1923年）、賓漢（Ben Hur，1924年）等。義大利裔攝影師Manfredi Gioacchini拍攝的好萊塢義大利電影工作者、Yuri Ancarani特別為此展拍攝的影片等，則為此歷史性的展覽帶來當代視角，擴大了展覽的格局。

圖片提供／Salvatore Ferragamo