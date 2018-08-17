記者王瀅娟／台北報導
好萊塢的義大利風情
製鞋大師Salvatore Ferragamo於1927年於義大利佛羅倫斯創立同名品牌，陸續為葛麗泰．嘉寶、瑪麗蓮．夢露、奧黛莉．赫本等知名影星製鞋令他聲名大噪，然而在此之前，他在美國加州生活，Italy in Hollywood展覽展示的就是這段他從學徒成為補鞋匠，進而為電影設計打造鞋履，奠定大師地位的生命歷程。
成為製鞋大師之前
特別的是，Salvatore Ferragamo企圖以更宏觀的方式呈現創始人當時生活的背景，因而向多個博物館借出展覽品，使得此展覽更有看頭。如一號展廳由Raffaello Gambogi創作、Civico Giovanni Fattori博物館外借的19世紀晚期大型畫作，描繪了在碼頭上等待的義大利家庭，他們準備登上開往美國的船，奔向更好的未來。出身貧窮家庭的Salvatore Ferragamo先生也是其中一員，他11歲時（1915年）隨家人移民美國，落腳加州聖塔芭芭拉，與兄弟姊妹合開了一間補鞋鋪，並逐步為當時處於萌芽階段的好萊塢電影設計劇中鞋履，1923年於好萊塢開設Hollywood Boot Shop時，當紅的卓別林、瓊．克勞馥等都是光顧的明星。
策展人Giuliana Nuscio、Stefania Ricci大量援用電影資源，包括照片、短片、物品、服裝等，展現義大利人與義大利藝術為黑白默片做出的貢獻。如Museo Nazionale del Cinema外借的「卡比利亞（Cabiria，1914年）」電影海報、照片與戲服，揭示了這部在美國最成功的義大利史詩大片，如何影響了好萊塢的聖經與古典主題電影，包括Salvatore Ferragamo先生參與設計鞋履的電影十誡（1923年）、賓漢（Ben Hur，1924年）等。義大利裔攝影師Manfredi Gioacchini拍攝的好萊塢義大利電影工作者、Yuri Ancarani特別為此展拍攝的影片等，則為此歷史性的展覽帶來當代視角，擴大了展覽的格局。
圖片提供／Salvatore Ferragamo
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《3號展廳》現場陳列4位1920年代來到好萊塢發展的義大利影星，透過照片、電影片段、個人物品與戲服體現他們的特質。
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《2號展廳》陳列Museo Nazionale del Cinema外借的「卡比利亞（Cabiria）」電影海報、照片與戲服。這部在美國最成功的義大利史詩大片，影響了好萊塢的聖經與古典主題電影。
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《4號展廳》陳列默片時代活躍於好萊塢的義大利人，包括演員、導演與製片等；Manfredi Gioacchini拍攝如今在好萊塢義大利電影工作者，顯示今昔對照。
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Salvatore Ferragamo至今仍是電影明星最愛穿著上紅毯的品牌之一，圖為娜歐蜜．華茲。
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19世紀末期Raffaello Gambogi畫作，講述1880~1920年間，數百萬義大利人離開故土前往美國，尋找更好的機遇。Salvatore Ferragamo先生亦是其中一位。
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《1號展廳》陳列Raffaello Gambogi巨幅畫作，以及靈感源於1915年舊金山巴拿馬太平洋國際博覽會的影片與展品，述說義大利移民對美國的影響。
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Ferragamo為展覽推出的Creations限量鞋履Ramon，復刻創始人為藍道夫．范倫鐵諾設計的馬靴。
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Ferragamo為展覽推出的Creations限量鞋履Silence，復刻創始人為藍道夫．范倫鐵諾設計的雙色牛津鞋。
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Ferragamo為展覽推出的Creations限量鞋履Assoluta，復刻創始人為瑪麗．畢克馥設計的雙色繫帶高跟鞋。
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Ferragamo為展覽推出的Creations限量鞋履Foxtrot，復刻創始人為瓊．克勞馥設計的T帶高跟鞋。
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Ferragamo為展覽推出的Creations限量鞋履Bella，復刻創始人為Gloria Swanson創作，在「Sadie Thompson（1928）」中穿的蝴蝶結繫帶高跟鞋。
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《8號展廳》以劇院表演般的舞台設計，展示他專為美國電影中的男女主角設計的鞋履，搭配他為明星顧客們設計的戲服，營造Hollywood Boot Shop榮景。
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《5號展廳》陳列好萊塢製片人前往義大利拍攝電影的歷史，顯現義大利與好萊塢間的雙方交流。