2018-08-17

記者王瀅娟／台北報導

輝煌的歷史

Chaumet日前於東京舉辦「The World of Chaumet」展覽，不只展出品牌本身收藏的珠寶，還從古董藏家、國家級博物館借展，所動用的人力、財力與考慮的事項更顯龐大複雜，以東京展來說，展出超過300件作品，其中包括向40位古董收藏家與15個國家級著名博物館借調作品（包括羅浮宮），更令人心生敬意。

Chaumet執行長Jean Marc Mansvelt認為，品牌過去有很多美好的歷史與文化，是沒有被大眾看見的，所以從他上任以來，便不停想要把過去悠久的輝煌，用不同的方式呈現給大家，東京展多了一些現代作品與古董作品對照，也特別對展出地日本的文化致敬。

日本淵源

品牌與日本的淵源可追溯至創始者Nitot被瑪麗安東妮王后在革命期間收藏的日本漆器所驚豔，19世紀中期一直到20世紀初期，品牌作品都有受日本影響的痕跡，最新頂級珠寶系列「Les Mondes de Chaumet」第二篇章「Chant du Printemps」也以日本為題，在此發表，向日本精緻高雅的文化致敬。鑲嵌紅色石榴石與黑色尖晶石的方格讓人聯想到日本的景泰藍，也像和室的拉門、紙傘傘面等，線條纖細的樹枝上盛綻鑽石與凸圓紅寶石代表的櫻花，卻散發著沉靜的氛圍，展現現代的日本詮釋。

圖片提供／Chaumet