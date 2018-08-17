記者王瀅娟／台北報導
輝煌的歷史
Chaumet日前於東京舉辦「The World of Chaumet」展覽，不只展出品牌本身收藏的珠寶，還從古董藏家、國家級博物館借展，所動用的人力、財力與考慮的事項更顯龐大複雜，以東京展來說，展出超過300件作品，其中包括向40位古董收藏家與15個國家級著名博物館借調作品（包括羅浮宮），更令人心生敬意。
Chaumet執行長Jean Marc Mansvelt認為，品牌過去有很多美好的歷史與文化，是沒有被大眾看見的，所以從他上任以來，便不停想要把過去悠久的輝煌，用不同的方式呈現給大家，東京展多了一些現代作品與古董作品對照，也特別對展出地日本的文化致敬。
日本淵源
品牌與日本的淵源可追溯至創始者Nitot被瑪麗安東妮王后在革命期間收藏的日本漆器所驚豔，19世紀中期一直到20世紀初期，品牌作品都有受日本影響的痕跡，最新頂級珠寶系列「Les Mondes de Chaumet」第二篇章「Chant du Printemps」也以日本為題，在此發表，向日本精緻高雅的文化致敬。鑲嵌紅色石榴石與黑色尖晶石的方格讓人聯想到日本的景泰藍，也像和室的拉門、紙傘傘面等，線條纖細的樹枝上盛綻鑽石與凸圓紅寶石代表的櫻花，卻散發著沉靜的氛圍，展現現代的日本詮釋。
圖片提供／Chaumet
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Chant du Printemps項鍊是Chaumet 2018年以日本文化為靈感的最新詮釋。
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Chaumet「The World of Chaumet」展覽亦展出多幅1925年左右的手繪稿，可看見日本文化對Chaumet設計的影響。
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Chaumet「The World of Chaumet」展覽亦展出多幅1925年左右的手繪稿，可看見日本文化對Chaumet設計的影響。
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「The World of Chaumet」展覽自然主義展廳，展出Chaumet取自大自然的靈感，與詮釋大自然的手法。
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Chant du Printemps系列是Chaumet向日本文化致敬的最新力作。
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Chant du Printemps系列是Chaumet向日本文化致敬的最新力作。
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梵諦岡教廷收藏的教皇庇護七世冠冕（1804-1805年）隨「The World of Chaumet」展覽首度展出，為拿破崙為感謝教皇庇護七世為他加冕，而向Chaumet創辦人Nitot訂製的禮物，以黃金與銀為底，鑲嵌祖母綠、石英與珍珠等寶石。由於歷任教宗為濟貧陸續變賣冠冕上的寶石，僅剩最頂的名為Jules II的祖母綠，展出前教廷特別交給Chaumet重新修復，並重建冠頂的十字架。
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拿破崙送給妹妹、那不勒斯皇后Caroline Murat的冠冕（約1810年），鑲嵌9顆尼科洛瑪瑙，浮雕著名的希臘羅馬神話愛情故事，顯示帝國時期流行的風格。
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Chaumet日本風格雷神胸針（約1900年），左邊為日本神話中的雷神，正在打鼓引來雷霆，右邊為手拿遮陽傘、穿著和服的女子，展現深受日本影響的新藝術風格作品。
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Chaumet「The World of Chaumet」展覽亦展出多幅1925年左右的手繪稿，可看見日本文化對Chaumet設計的影響。