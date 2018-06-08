Loewe限量藝術T 捐助愛滋藝術家

2018-06-08

〔記者王瀅娟／台北報導〕Loewe以著名美國藝術家、作家、導演兼社會運動份子大衛‧沃伊納拉維奇（David Wojnarowicz）的作品為主題，推出限量版藝術T恤，收益將捐予愛滋病藝術組織Visual AIDS，幫助染病藝術家與其作品之保存。

大衛於1978年開始定居紐約曼哈頓東村，很快便以前衛的藝術創作嶄露頭角。確認染上愛滋病後，大衛的創作主題有了更明確的政治表態，其作品常表達社會與法律上對愛滋病患的不公，時至今日仍影響深遠。

Loewe創意總監Jonathan Anderson構思這個計劃時，目的是引起大眾關注，同時表揚大衛以創作者兼社會運動份子遺下影響深遠的作品，在Visual AIDS基金會與管理大衛遺作的P.P.O.W.藝廊支持下，從他1982至1990期間的作品中選出四項，印製成T恤，於品牌官網、Visual AIDS 網上商店、時裝選店Dover Street Market （倫敦及東京店） 、Printed Matter書店、紐約P.P.O.W.藝廊和指定Loewe專賣店發售。

此系列每款限量最多不超過400件，收益將捐給Visual AIDS基金會，該基金會旨在支持受愛滋病毒感染的藝術家，為他們保存和推廣作品。