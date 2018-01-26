Loewe驚豔異材質 俏皮經典

〔記者方惠宗／台北報導〕2018春裝關鍵字：海濱、旅行與手工藝；一件將領片設計化為「瓶中信」的襯衫更成了當季驚豔焦點！
這是西班牙精品Loewe昨（25）日在品牌台北Showroom的2018春夏系列發表會。在女裝，品牌創意總監Jonathan Anderson以女性角度重新詮釋各種不同材質的經典服飾，大量如粉筆的柔和色彩、格紋棉布、重複的不對稱設計，並運用腰間挖口等細節巧思展現優雅身段。男裝則以亞麻布、府綢、洗水帆布等不同機能面料為主，並輔以補丁和印花圖案增添幾分玩味，可愛的骷髏是成衣故事的主要圖案，為男孩交織出天真而俏皮的海盜奇想。
對Jonathan Anderson來說，這季的女裝主人是一個幾經歷練、手藝嫻熟的旅者，富有縐褶紋理的布料為她帶來豐富的視覺層次，也為服裝線條添入幾分律動感。全新包款首選搭配獨特結帶細節和黃銅釦的馬鞍包Gate手袋，以及無襯裡、正反兩用的Tent手袋，兩款新成員皆以象徵品牌經典色調的金色及焦糖色登場。Puzzle包款有了新穎的粉蠟筆色拼接，可愛的「小兔子」也加入Animal系列。男裝包款則大量運用帆布與頂級牛皮的拼接技法，整體富有結構而輕盈，傳遞出輕鬆愉悅的氛圍，Goya系列也以友善的骷髏圖案添加新成員。