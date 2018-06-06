寶格麗爆米花 爆出活潑普普風

2018-06-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗發表秋冬配件系列，以「Hypnotic Hotel」為題，利用線條交錯的視感營造出迷幻普普風的氛圍，全新的「爆米花（Pop-Corn）」圖騰為系列帶來年輕活潑的氣息。

繽紛色彩是寶格麗配件的重點元素，本季推出峽谷珊瑚色、石楠紫水晶色、羅馬石榴石色等全新色彩，並應用直條與橫條、或是有節奏的幾何圖形，創造迷幻視覺。全新「爆米花」圖騰是由工匠手繪而成，個個獨一無二，可愛的圖騰使得奢華的蟒蛇皮更易接近年輕族群。

寶格麗配件招牌的Serpenti家族新增二成員，Serpenti Forever Diamond Blast肩揹包納帕小羊皮上立體的絎縫線條，抽象隱喻寶格麗精品店內常見的八芒星圖騰，黑色框線點出建築感，搭配較粗的金屬扁鍊與皮革肩揹帶，揹起來更舒適。

Serpenti Hypnotic肩揹包則將標誌性的蛇頭設計移轉到肩揹帶上，搭配六角形圈環交織而成的鍊帶，低調呈現蛇形魅惑。