| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

Serpenti Eyes on Me 寶格麗魅惑之美

2016-08-30

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗Serpenti Eyes on Me珠寶系列上市，以蛇首為主要設計，並將設計重點聚焦於蛇眼上，帶來全新的魅惑之美。

Serpenti系列為寶格麗的經典代表作，以往多為完整的蛇型設計，或簡或繁；Serpenti Eyes on Me系列則是首度以蛇首為主的設計，首見於今年發表的Magnificent Inspirations頂級珠寶系列中，由楊謹華佩戴的Serpenti Eyes on Me項鍊鑲嵌一顆13.55克拉斯里蘭卡藍寶石，搭配2顆梨型紅寶石蛇眼，相當搶眼，點出本系列精神之所在。蛇眼具有催眠的能力，能使獵物暫時僵直不動，Serpenti Eyes on Me系列以蛇眼比擬女人的魅力，蛇首造型或尖或圓，時扁平時立體，有時極簡，有時密鑲鑽石，然而同樣的是均在蛇眼處鑲嵌炫目的彩色寶石－紅寶石、祖母綠、孔雀石、紫水晶等，美麗的寶石正如每個人的虹膜般獨一無二，代表每個女人獨特的魅力，令人一眼傾情。

寶格麗首度與晶華酒店合作上市活動，不但引進超過5億元頂級珠寶在大廳展示，即日起至9月2日入住顧客將可拿到特製的Serpenti Eyes on Me主題房卡、報刊與特製書衣報紙，晶華酒店9月1日至9月底亦推出獨家限量聯名下午茶，以饗愛好者。

廣告
  • 楊謹華展演寶格麗Serpenti Eyes on Me頂級珠寶項鍊的魅惑之美，約49,000,000元。（圖文：記者王文麟）

    楊謹華展演寶格麗Serpenti Eyes on Me頂級珠寶項鍊的魅惑之美，約49,000,000元。（圖文：記者王文麟）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BVLGARI 寶格麗 寶格麗（BVLGARI）
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：Serpenti Eyes on Me 寶格麗魅惑之美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.