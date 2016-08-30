Serpenti Eyes on Me 寶格麗魅惑之美

2016-08-30

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗Serpenti Eyes on Me珠寶系列上市，以蛇首為主要設計，並將設計重點聚焦於蛇眼上，帶來全新的魅惑之美。

Serpenti系列為寶格麗的經典代表作，以往多為完整的蛇型設計，或簡或繁；Serpenti Eyes on Me系列則是首度以蛇首為主的設計，首見於今年發表的Magnificent Inspirations頂級珠寶系列中，由楊謹華佩戴的Serpenti Eyes on Me項鍊鑲嵌一顆13.55克拉斯里蘭卡藍寶石，搭配2顆梨型紅寶石蛇眼，相當搶眼，點出本系列精神之所在。蛇眼具有催眠的能力，能使獵物暫時僵直不動，Serpenti Eyes on Me系列以蛇眼比擬女人的魅力，蛇首造型或尖或圓，時扁平時立體，有時極簡，有時密鑲鑽石，然而同樣的是均在蛇眼處鑲嵌炫目的彩色寶石－紅寶石、祖母綠、孔雀石、紫水晶等，美麗的寶石正如每個人的虹膜般獨一無二，代表每個女人獨特的魅力，令人一眼傾情。

寶格麗首度與晶華酒店合作上市活動，不但引進超過5億元頂級珠寶在大廳展示，即日起至9月2日入住顧客將可拿到特製的Serpenti Eyes on Me主題房卡、報刊與特製書衣報紙，晶華酒店9月1日至9月底亦推出獨家限量聯名下午茶，以饗愛好者。