《珠寶玩色》︰揮灑不同文化的色彩，CARTIER

2018-06-01

文／黃尹青

這是一個具文化包容力的品牌，它以法式精緻貴氣為基底，在不同的年代融合不同地區的文化，成就精采的作品。彩色寶石擔綱的，是揮灑不同文化色彩的顏料。

寶石與文化的融合

品牌如今最具識別性的珠寶，一是PANTHERE美洲豹、一是TUTTI FRUTTI。TUTTI FRUTTI是一組義大利文，意思是一種用各色水果製成的甜點。卡地亞的TUTTI FRUTTI，說的是一種色彩甜美豐富、宛若水果總匯的珠寶。這是CARTIER融合印度文化的力作，關鍵在於直取印度運用彩色寶石的作法和思考。TUTTI FRUTTI最大的特色，是把紅寶石、藍寶石和祖母綠三種貴重寶石，切磨成果子狀的圓凸形或是雕刻成花葉，鑲組的珠寶都是枝葉繁茂、花果繽紛的景致。這種將貴重彩色寶石雕花成形的作法，是從印度蒙兀兒（MUGHAL）王朝延伸而來的作法，和西方珠寶過去對待寶石的方式大不相同。

TUTTI FRUTTI原來的特色鮮明且穩定成熟，發展至今，已成一個龐大的系列，形式也愈來愈多變。運用的寶石更為多元豐富，不再只是紅藍綠寶，而有紫水晶、海水藍寶、碧璽等寶石增加色彩和風情的變化。

這是CARTIER在寶石種類上愈來愈強的包容力。原本在它的作品中無法擔任唯一主角的彩色寶石，現在也有機會擔綱，前提是質色和重量等所有條件皆達頂級。這樣的彩色寶石，經過品牌的設計鑲製，以皇家氣勢霸氣出場，成為收藏級的珍品，完成彩色寶石的夢幻命運。

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／CARTIER