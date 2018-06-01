《珠寶玩色》︰揮灑不同文化的色彩，CARTIER

文／黃尹青
這是一個具文化包容力的品牌，它以法式精緻貴氣為基底，在不同的年代融合不同地區的文化，成就精采的作品。彩色寶石擔綱的，是揮灑不同文化色彩的顏料。
寶石與文化的融合
品牌如今最具識別性的珠寶，一是PANTHERE美洲豹、一是TUTTI FRUTTI。TUTTI FRUTTI是一組義大利文，意思是一種用各色水果製成的甜點。卡地亞的TUTTI FRUTTI，說的是一種色彩甜美豐富、宛若水果總匯的珠寶。這是CARTIER融合印度文化的力作，關鍵在於直取印度運用彩色寶石的作法和思考。TUTTI FRUTTI最大的特色，是把紅寶石、藍寶石和祖母綠三種貴重寶石，切磨成果子狀的圓凸形或是雕刻成花葉，鑲組的珠寶都是枝葉繁茂、花果繽紛的景致。這種將貴重彩色寶石雕花成形的作法，是從印度蒙兀兒（MUGHAL）王朝延伸而來的作法，和西方珠寶過去對待寶石的方式大不相同。
TUTTI FRUTTI原來的特色鮮明且穩定成熟，發展至今，已成一個龐大的系列，形式也愈來愈多變。運用的寶石更為多元豐富，不再只是紅藍綠寶，而有紫水晶、海水藍寶、碧璽等寶石增加色彩和風情的變化。
這是CARTIER在寶石種類上愈來愈強的包容力。原本在它的作品中無法擔任唯一主角的彩色寶石，現在也有機會擔綱，前提是質色和重量等所有條件皆達頂級。這樣的彩色寶石，經過品牌的設計鑲製，以皇家氣勢霸氣出場，成為收藏級的珍品，完成彩色寶石的夢幻命運。
（作者為資深珠寶文字工作者）
圖片提供／CARTIER
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圖中手鐲可以說是從TUTTI FRUTTI出發，演變而出的作品，名為Sindura。單一主角是紅寶石，總重97.42克拉的片狀紅寶石上面雕刻花紋，再用鑽石和黑瑪瑙襯托，原來濃厚的印度風情頓時被稀釋，而有了更貼近現代生活的樣貌。
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TUTTI FRUTTI的特色，就是將寶石切磨雕刻成花果葉的造型，原來多數運用的寶石是所謂的四大貴重寶石中的紅、藍寶和祖母綠，這些寶石原來價值就不菲，如此大方地切磨雕刻，費料甚多，更顯奢華。
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紅珊瑚原來在CARTIER多用來表現東方風情，不是當第一主角。但是遇到質色精采且碩大重達36.42克拉的紅色珊瑚，CARTIER還是支持它成為第一主角，而且經過巧思妙工，用鑽石、黑瑪瑙、土耳其石和珊瑚珠來襯托它，讓它展現皇家氣勢。
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CARTIER近幾年運用彩色寶石完成的作品，藉著彩寶的色彩和光影玩出很精采的作品。圖中手環取名Teinte Doree，在重複的曲線中，鑲嵌黃水晶、綠色碧璽和紅色碧璽，玩有序的色彩組合。神來之筆是紅色碧璽的點綴，讓整件以黃和及綠色為主調的作品，有了豐富的層次。
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TUTTI FRUTTI最經典的用色，依然是紅、藍、綠， 請出三大天王級的貴重寶石:紅寶石、藍寶石和祖母綠。如果以品目論，最多的就是手鍊和胸針。手鍊的造型多數是由鑽石排鑲的蔓藤或枝幹為主體，上面長滿了花、葉、果，當然都是紅寶、藍寶和祖母綠雕成的。