《珠寶玩色》︰顛覆傳統，彩寶大師BVLGARI

2018-06-01

文／黃尹青

以往它稱自己是「彩寶之王」，近年只肯自稱「彩寶大師」。但是提到彩色寶石，它依然是第一個會躍出的品牌，用色車工皆有獨特的思維。

寶格麗（BVLGARI）於1960年代建立品牌風格，關鍵就在大膽運用彩色寶石，為它對稱、密實、豐盈的裝飾形式添色。它運用彩色寶石有一個歷程，一步步打破的是存在彩寶中嚴重的階級概念。

打破分野 第三色勢力

最初，它謹守血統分寸，精選紅寶、藍寶和祖母綠的經典顏色做組合，然後容許較淺淡的藍寶加進來。接著彩色剛玉（fancy color sapphire）被納入，和淡色藍寶合力演出。隨著時間推進，非貴重身分的彩色寶石，如紫水晶、土耳其石、青金石等，接序躍身上場，和貴族血統的紅藍綠寶並列要角。整個歷程，就是因為放膽用色，終於打破寶石價值的分野。

BVLGARI運用彩寶揮灑色彩，大膽但是講究和諧，就像彩色寶石大合唱，稱為「協調用色」。簡單的原則是，在色相色環內，取相鄰的連續顏色搭組，得到和諧的視效。取對向的顏色（所謂的對比色）組合，會產生衝擊力，就會為二者尋出居中協調的第三色，讓整體的視效大膽活潑但是悅目。

偏好的彩寶車工是Cabochon（中文翻譯成：圓凸型車工或蛋面車工），這種車工是把寶石的面琢磨成一片光滑圓弧凸起，寶石的表情圓潤典雅。品牌看中這種車工能讓彩寶的色彩飽滿內斂，不同於刻面造就的張揚流轉；而且符合品牌看重的volume一字，一種視覺的份量感。最重要的是，這種車工的線條和羅馬隨處可見的建築圓頂，相互呼應，而羅馬正是品牌的家鄉。

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／BVLGARI