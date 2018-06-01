《珠寶玩色》︰顛覆傳統，彩寶大師BVLGARI

文／黃尹青
以往它稱自己是「彩寶之王」，近年只肯自稱「彩寶大師」。但是提到彩色寶石，它依然是第一個會躍出的品牌，用色車工皆有獨特的思維。
寶格麗（BVLGARI）於1960年代建立品牌風格，關鍵就在大膽運用彩色寶石，為它對稱、密實、豐盈的裝飾形式添色。它運用彩色寶石有一個歷程，一步步打破的是存在彩寶中嚴重的階級概念。
打破分野 第三色勢力
最初，它謹守血統分寸，精選紅寶、藍寶和祖母綠的經典顏色做組合，然後容許較淺淡的藍寶加進來。接著彩色剛玉（fancy color sapphire）被納入，和淡色藍寶合力演出。隨著時間推進，非貴重身分的彩色寶石，如紫水晶、土耳其石、青金石等，接序躍身上場，和貴族血統的紅藍綠寶並列要角。整個歷程，就是因為放膽用色，終於打破寶石價值的分野。
BVLGARI運用彩寶揮灑色彩，大膽但是講究和諧，就像彩色寶石大合唱，稱為「協調用色」。簡單的原則是，在色相色環內，取相鄰的連續顏色搭組，得到和諧的視效。取對向的顏色（所謂的對比色）組合，會產生衝擊力，就會為二者尋出居中協調的第三色，讓整體的視效大膽活潑但是悅目。
偏好的彩寶車工是Cabochon（中文翻譯成：圓凸型車工或蛋面車工），這種車工是把寶石的面琢磨成一片光滑圓弧凸起，寶石的表情圓潤典雅。品牌看中這種車工能讓彩寶的色彩飽滿內斂，不同於刻面造就的張揚流轉；而且符合品牌看重的volume一字，一種視覺的份量感。最重要的是，這種車工的線條和羅馬隨處可見的建築圓頂，相互呼應，而羅馬正是品牌的家鄉。
（作者為資深珠寶文字工作者）
圖片提供／BVLGARI
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看設計者如何駕馭彩寶的顏色，是欣賞這件作品的樂趣之一。 紅和綠是對比色，那麼來點紫色、再加點黃綠色，就把對比的強度減弱了，而且有了豐富的色階。難得的是，能夠覓得這些自然天成的彩色寶石提供這些色彩。紅碧璽、粉紅碧璽、紫水晶、紫色硬玉再加上橄欖石，各安其位，一起來場寶石大合唱。
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這件寬版手鍊，鵝卵石狀的紅色碧璽，彷彿隨意鋪灑，中間點綴著球狀的紫水晶和土耳其石，走的是同一色系一家親的和諧路線。土耳其石在BVLGARI的用色歷史中，一直是一個重要的角色。它很少位居第一主角，卻是關鍵人物，不必多、不必大，點幾筆，馬上讓一件作品鮮活起來。
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BVLGARI偏好Cabochon車工，這種車工是把寶石的面琢磨成一片光滑圓弧凸起，寶石的表情圓潤典雅。對待這樣的寶石，品牌喜歡用包鑲，俐落中有著古典風情。這只戒指藉著寶石的顏色和車工，玩的是和諧的對比。透明的藍寶石對上不透明的橘紅珊瑚，因為金屬線條居中協調，所以看來毫無違和感，而且搶眼。
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BVLGARI很敢用顏色，連對比強烈的顏色都沒在怕的， 而且知道怎麼樣巧妙安排，保有對比色的衝擊力道，但是又協調，令人看了覺得有活力但不喧鬧。圖中是 Italian Extravaganza系列的頂級彩寶耳環，黃色剛玉對上藍寶石，紫色紫水晶對上綠色祖母綠，中間多了線條緩衝，讓對比色彩不互相干擾。