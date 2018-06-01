《珠寶玩色》︰自在的詩情畫意，VAN CLEEF & ARPELS

文／黃尹青
以整體設計為重，以發掘寶石的美為要，這是VAN CLEEF & ARPELS關於寶石最重要的邏輯。
珠寶界對待寶石，有兩大作法。一種是以寶石為尊，所有的工作都是為了突顯那顆寶石。所以，鑲嵌以不遮蔽寶石的美、 造型上以不搶寶石風頭為要。另有一種視寶石為素材，主要是用寶石來「著色」。VCA對待寶石的方式不是純粹的這兩種，它在中間悠游，顯得更自在。
創意為先 價值居次
VCA對於彩寶有一套自有的分類，分成Precious stone貴重寶石、Fine Stone和Hard Stone。紅寶、藍寶和祖母綠，是貴重寶石；碧璽、尖晶石、柘榴石等彩色寶石分在Fine Stone；黑瑪瑙、土耳其石、玉髓等，就被歸類為Hard Stone。價格上它們有高低之分，但是品牌實際運用，卻沒看到太清楚的階級分別。最明顯的例子是，它的作品不像多數珠寶，貴重寶石一定是主角，Fine Stone和Hard Stone只得配角；有時候還會反過來運用。
彩色寶石的顏色等級雖然較難定義，還是有它們各被認定價值最高的色彩。從作品來看，VCA為作品選寶石時，主要是看該件作品需要傳達的是什麼，就選用最合適的顏色，沒有為了討好貴客而選擇大家心目中價值最高的。這是它的自在。
VAN CLEEF & ARPELS的本質就是詩情畫意，所以發掘了寶石完全物外的意境。一方海水藍寶，有清冷空寂的幽靜；一塊蛋白石，開啟了夢幻的旅程……。
（作者為資深珠寶文字工作者）
圖片提供／VAN CLEEF & ARPELS
-
某些彩色寶石是帶著濃厚的地域色彩的，就像土耳其石，總是讓人想到中亞風情。VCA的想法卻更為曲折，借用土耳其石艷麗的色彩，比擬中國點翠的翠羽，而且精刻出牡丹花瓣，再用一顆顆粉紅碧璽點綴， 說了一個有關中國的故事。
-
彩色寶石可以依設計需要，切磨成特定的形狀，成為設計師在描繪具象事物時，很好的表現素材。圖中是品牌CALIFORNIA REVERIE系列中，名為CARPENTARIA的胸針，取白色蛋白石刻磨成花瓣，花芯則是用黃色剛玉圍繞橄欖石。葉片則是用祖母綠、綠色柘榴石和鑽石鋪鑲。
-
同為諾亞方舟系列，這對鸚鵡胸針最精采處，就是將青金石和土耳其石切磨出展開的羽翼，成功表現這對鸚鵡飛起的動態，而且閃亮耀眼。從未見過如此運用青金石和土耳其石，令人驚喜。
-
在諾亞方舟系列胸針，運用了很多彩色寶石，依設計切磨雕刻，將成雙成對的動物表現得生動有趣。圖中的企鵝，用黑瑪瑙精雕，和鋪鑲的鑽石組合，牠們的下一代，用的是一顆顆的紅色和橘色珊瑚，整體用色精采。
-
精選彩色寶石的色彩、質地和車工，再加上複雜的結構，這款名為Summer Cocktail的手環，用紅色系的多種寶石，將夏日裡的熱情如火，盡情展現。運用的寶石包括紅色尖晶石、珊瑚、粉紅剛玉和紫色剛玉。