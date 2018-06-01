《珠寶玩色》︰自在的詩情畫意，VAN CLEEF & ARPELS

2018-06-01

文／黃尹青

以整體設計為重，以發掘寶石的美為要，這是VAN CLEEF & ARPELS關於寶石最重要的邏輯。

珠寶界對待寶石，有兩大作法。一種是以寶石為尊，所有的工作都是為了突顯那顆寶石。所以，鑲嵌以不遮蔽寶石的美、 造型上以不搶寶石風頭為要。另有一種視寶石為素材，主要是用寶石來「著色」。VCA對待寶石的方式不是純粹的這兩種，它在中間悠游，顯得更自在。

創意為先 價值居次

VCA對於彩寶有一套自有的分類，分成Precious stone貴重寶石、Fine Stone和Hard Stone。紅寶、藍寶和祖母綠，是貴重寶石；碧璽、尖晶石、柘榴石等彩色寶石分在Fine Stone；黑瑪瑙、土耳其石、玉髓等，就被歸類為Hard Stone。價格上它們有高低之分，但是品牌實際運用，卻沒看到太清楚的階級分別。最明顯的例子是，它的作品不像多數珠寶，貴重寶石一定是主角，Fine Stone和Hard Stone只得配角；有時候還會反過來運用。

彩色寶石的顏色等級雖然較難定義，還是有它們各被認定價值最高的色彩。從作品來看，VCA為作品選寶石時，主要是看該件作品需要傳達的是什麼，就選用最合適的顏色，沒有為了討好貴客而選擇大家心目中價值最高的。這是它的自在。

VAN CLEEF & ARPELS的本質就是詩情畫意，所以發掘了寶石完全物外的意境。一方海水藍寶，有清冷空寂的幽靜；一塊蛋白石，開啟了夢幻的旅程……。

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／VAN CLEEF & ARPELS