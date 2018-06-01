氣溫熱辣辣 燦坤送節能金─購買指定商品 送還元金最多5千元 舊換新也享回饋

2018-06-01

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣史上最熱5月來襲，連日高溫讓人只想躲進室內吹冷氣，全台用電量屢創新高，今6月1日起又開始實施夏日電價，3C通路燦坤結合10多家的家電業者共同推動節能白皮書。6月18日前，民眾凡至燦坤購買指定1級節能空調、電視、冰箱和洗衣機提供節能補助，贈送最低2千元、最多5千元的還元金。

同步推出舊換新回饋，包括指定節能空調再送5百元還元金、指定節能冰箱或洗衣機送3百元還元金，指定節能小家電則是累計滿5千元送5百元還元金。另有LG熱賣款A9無線吸塵器加價購免萬元優惠。

燦坤協理林彩莉表示，根據台電統計，一般家庭夏季用電量比其它季節高40%，尤其是空調耗電量最大，占總用電量超過4成，而老舊家電耗電量平均是節能家電的2.5倍。此外，近日全台熱得像「烤爐」，使得空調和風扇雙雙刷新近3年銷售紀錄，其中變頻空調與去年同期相比大增3.5倍；風扇光是5月下旬起至今的短短二周就賣出近3萬台，尤以DC節能扇最受歡迎，銷量占比逾6成。

6月中起燦坤和電腦大廠宏碁合作，民眾只要持乾電池、舊手機、舊平板、舊筆電至燦坤進行回收，除了回收原料部分將重新再製生產宏碁新產品，回收金淨額還會捐贈給失親兒福利基金會。