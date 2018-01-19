燦坤優惠獨厚 會員APP

2018-01-19

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻農曆年前採購旺季，燦坤於今日起至22日舉辦4天會員特典。因應手機當道，首次在會員特典推動會員APP限定優惠，包括蘋果iPhone X 256GB現折3,000元，堪稱市場上難得的促銷。看好「滑」商機，業者預估業績可較去年同期成長1成。

燦坤協理林彩莉表示，因應消費行為改變，自去年7月推出會員APP以來，對會員經營帶來顯著的效益。尤其今年1月開始不只進一步優化會員APP，並送還元金刺激，短短2週綁定APP的會員數已大幅超越去年下半年。此次會員特典特別規劃會員APP專屬優惠，相信會更加深會員的黏著度。

本檔會員特典主打蘋果iPhone X 256GB，會員APP限定現折3,000元，只要38,500元，限量300台；限量1,000組的4K電視買大送大，飛利浦65吋4K電視送43吋Full HD電視，會員APP優惠價39,900元，省了2萬元。

此外，受惠今年初多家國際大廠相繼降價4K大電視熱銷機種，燦坤發現，近一個月55至65吋銷量成長23%，躍升主流機種。

燦坤同步針對會員APP祭出高回饋滿額禮，例如消費滿10萬元送限量Dyson V6 SV03無線吸塵器或6,000元還元金。

圖片提供：燦坤