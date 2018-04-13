燦坤綁App 會員特典hen優

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻「滑」商機，燦坤今年第二檔會員特典自今（13）日起跑，為期4天，持續轉型策略，優惠同樣結合會員App，無論是蘋果商品、大小家電或桌機筆電，均有高幅度回饋。
燦坤今年初首度將會員特典與會員App綁在一起，衝出佳績，燦坤協理林彩莉表示：「今年第1季綁定燦坤App的會員數已達年度目標50%，全年可望超標。」
此檔整合App的限定優惠更甚以往，例如BenQ 55吋4K電視55JM700直降7,000元，會員價22,900元，再送市價8,950元微軟Xbox One S 500GB《刺客教條：起源》同捆組，限量300台。
蘋果商品促銷力道也很大，iPhone X 64GB不只調降2千元，會員價33,900元入手，還加贈價值7,920元Oral-B智慧電動牙刷Genius 8000，限量300台。因應iPhone 8系列最新紅色特別版上市，iPhone 8系列全面現折1千元，且送迷你無線充電板、鋼化玻璃保護貼，贈品價值高達1,580元。
因應台灣空汙問題日益嚴重以及適逢空調早販檔期，空氣清淨機和空調買氣熱絡。燦坤統計今年光是1、2月空氣清淨機銷量是去年全年總和；近期空調預約清潔和場勘件數亦超過去年同期的20倍。
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