Moncler解讀羽絨 街頭風展現高端時尚

2018-05-11

〔記者林欣若／台北報導〕Moncler集結各界創意，在今年的米蘭時裝週展示了GENIUS PROJECT系列，此系列乃邀集八大設計師解讀羽絨材質，詮釋羽絨的無限可能，一推出便引爆潮流話題，萬眾期待下，這八大聯名系列終於來台展售，第一彈便是由日本潮流教父藤原浩主導的FRAGMENT系列。

打破春夏、秋冬兩大新品季節的框架，GENIUS PROJECT邀請八位設計師每個月分推出一個系列，即將於六月在台展售的FRAGMENT系列，揉合藤原浩招牌的FRAGMENT閃電標誌，將街頭和高端時尚作完美詮釋；川久保玲的徒弟二宮啟，以招牌的黑色為主色調，在衣服上以針織布料重新拼湊，將羽絨衣變得更為立體且張力十足；擅長透過服裝來對話的Craig Green則將羽絨衣化作盔甲般的輪廓，一件件藝術品似的單品穿在身上，不僅保有實用性，更讓穿者與服飾之間有更親密的連結；另外，Moncler 1952系列則延續品牌60幾年來的創意DNA，將品牌標誌性的款式以復古設計呈現，立下新的經典之作。

Moncler品牌主席兼首席執行官Remo Ruffini定義此系列為一個想像力的共同體，從Moncler經典羽絨衣出發，透過八位設計師的創新想法，將羽絨設計樣式的既定印象徹底推翻，成為新的時尚語言。