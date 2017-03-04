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藝術家迷離色彩 Moncler隱形術

2017-03-04

〔記者方惠宗／台北報導〕羽絨精品之王Moncler（盟可睞）在2017 春夏系列形象廣告帶來超現實主義的視覺震撼，邀來中國藝術家劉勃麟以拿手的「隱形術」，成功打造出虛幻飄渺的超現實幻境，引人入勝。

劉勃麟被稱為藝術圈「隱形人」，其成名作是一系列將自己的身體巧妙融入周圍背景的肖像作品，超現實主義的迷幻風格令人印象深刻。Moncler為向這位行為藝術大師致敬，特別打造全新Doudoune Legère輕薄羽絨外套系列，邀請劉勃麟在全新廣告中繪製2件羽絨外套，運用人體形象融入紐約中央公園，以及歷史悠久的書店情境。在美國攝影師安妮‧萊博維茨（Annie Leibovitz）的鏡頭中，劉勃麟運用深淺不一的背景色調為自己所穿的Moncler羽絨外套及全身上色，巧妙營造出若隱若現的迷離效果，成功以強烈的視覺震撼為Moncler帶來一場獨樹一格的藝術展演。圖片提供：Moncler

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  • 穿著隱形外套？劉勃麟為Moncler最新廣告帶來視覺震撼。

    穿著隱形外套？劉勃麟為Moncler最新廣告帶來視覺震撼。

  • 穿著Moncler輕薄羽絨外套的劉勃麟成功將自己融入背景，呈現虛幻飄渺的超現實幻境。

    穿著Moncler輕薄羽絨外套的劉勃麟成功將自己融入背景，呈現虛幻飄渺的超現實幻境。

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2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
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