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羽絨之王 雞祥如意迎新年

2017-01-07

〔記者方惠宗／台北報導〕迎接即將到來的農曆新年，「羽絨之王」Moncler（盟可睞）推出可外穿亦能內搭的紅色羽絨外套迎接「大吉雞年」，要人穿出洋洋喜氣、鴻運高照！

Moncler的「雄雞」品牌標誌早已深入人心，適逢農曆丁酉雞年，品牌順勢以雞的圖騰為創作元素，將「雞」融入男、女羽絨外套的設計，以現代視角詮釋迷人的東方神韻，推出2017新春特別系列。在女裝，以錦緞鏤空緹花滿版鋪設的雄雞圖案讓人眼睛一亮、充滿驚喜；雄雞刺繡圖案亦成為男士外套背面畫龍點睛的設計。特別的是，兩款服飾均可雙面穿著，素面以Moncler經典羽絨絎縫呈現，並以拉鍊、鈕釦等配飾加進金色元素，錦上添花。

事實上，這是Moncler第一次將來自農曆春節文化的創意元素融入經典的羽絨外套，整款作品以金色配飾點綴明麗焰紅，對比鮮明，成功詮釋佳節氛圍。

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  • Moncler為男裝推出這款可雙面穿的紅色刺繡羽絨外套，56,500元。

    Moncler為男裝推出這款可雙面穿的紅色刺繡羽絨外套，56,500元。

  • 紅色外套為造型加分！紐約第一名媛奧莉維亞‧巴勒莫以Moncler紅色編織壓紋外套休閒遛狗，風格時髦、亮眼。

    紅色外套為造型加分！紐約第一名媛奧莉維亞‧巴勒莫以Moncler紅色編織壓紋外套休閒遛狗，風格時髦、亮眼。

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