《2018巴塞爾錶展專輯》分秒必爭運動賽 精準計時1

2018-04-20

記者林欣若／巴塞爾報導

世足賽裁判錶

宇舶（HUBLOT）為了見證世界盃足球賽（FIFA）推出首款Big Bang智能腕錶，宇舶全球執行長Ricardo Guadalupe開心宣布：「Big Bang 2018世足賽官方腕錶不僅具備現今智能腕錶全部功能，同時滿足球迷的熱情需求，將夢想化為可能。」

這款智慧腕錶是為球賽裁判量身打造，透過由宇舶研發的精密科技系統協助精準判決，腕錶能夠連線到得分線科技（goal-line technology），這是一種藉由電子影像來精準判定足球軌跡的支援系統，能幫助裁判更加明確判定足球是否完全越過得分線，另外，腕錶也能輔助裁判在球賽進行中，快速取得各種統計數據。宇舶特地為足球運動設計專屬APP應用程式，不但能紀錄得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字、球員換人與比賽進行時間等詳細統計數據，並可藉由多樣化的通知功能，提供佩戴者各項賽事的最新訊息。

腕錶配備宇舶專利One Click單鍵快拆式錶帶系統，可任意更換附贈的兩條錶帶，一條有著2018 FIFA世足賽標誌與HUBLOT字樣的運動彈性錶帶，一條則是黑色內襯天然橡膠錶帶，搭配32個不同參賽國家與2個中立國旗幟的面盤主畫面，可變化出各種腕錶造型。

圖片提供／HUBLOT