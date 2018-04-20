《2018巴塞爾錶展專輯》帥氣飛行員 精準計時1

2018-04-20

記者林欣若／巴塞爾報導

精準傘兵任務

Oris 1904年品牌創立之際，正值航空業蓬勃發展，Oris也順勢推出飛行懷錶、飛行腕錶，成為飛行員在天際翱翔時最可靠的計時夥伴。今年Oris再度與瑞士空軍合作，推出專為瑞士空軍Lufttransport Staffel 7飛行員打造的Paradropper LT Staffel 7限量腕錶，靠著精準計時系統，讓傘兵進入空降區的時候，能準確抵達降落區。

關鍵的20分鐘

Lufttransport Staffel 7飛行員的主要任務是將傘兵運送到Pilatus PC-6飛機的指定降落區，任務最困難之處，在於從起飛到傘兵跳傘的那一刻，飛行員僅有20分鐘時間，而且必須與同任務的其他飛機保持同步，另外，在沒有公認降落區的偏遠地區，飛行員需要找到至少250公尺長的臨時飛行場，以便安全著陸和起飛，Paradropper LT Staffel 7限量腕錶具備特殊標記的雙向旋轉錶圈，能幫助飛行員順利進行傘兵行動，另外，腕錶中央綠色秒針具有計時功能，能幫助飛行員測量跑道是否足夠250公尺長度，以便安全著陸。

腕錶的鈦金屬錶殼具有隱形且耐用的啞光黑色DLC表面，可抵消駕駛艙眩光，黑色錶盤上印有Super-LumiNova螢光塗層的大尺寸阿拉伯數字和指針，方便讀時，橄欖色紡織錶帶配備了Oris的專利帶扣，靈感來自乘客航空安全帶扣。

貼心半小時第二時區

Oris的Big Crown在1938年推出時，以超大錶冠讓飛行員即使戴著手套也能輕鬆調校時間，成為最受歡迎的飛行腕錶，今年Oris將品牌首度研發的Calibre 114機芯運用於Big Crown系列，推出Big Crown ProPilot Calibre 114腕錶，具備10天動力儲備、Oris的專利非線性動力儲備指示器、日期指示以及24小時制的第二時區和半小時指示等複雜功能，讓飛行錶的功能更為完備。

腕錶最特別的是第二時區功能，飛行員長途跋涉和跨時區的飛行會產生時差，需要努力調整回到更長或更短的時區時間，腕錶顯示家鄉和當地時間能幫助飛行員順利克服時差；此外，大多數腕錶的第二時區以1小時計算，Big Crown ProPilot Calibre 114因應印度和澳洲的時差，特地設置第二時區半小時顯示，除了飛行員，對於經常往返世界各地的商務人士而言，也是實用功能。

圖片提供／Oris