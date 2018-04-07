飯店泰有趣 好吃有禮送機票

2018-04-07

〔記者凃盈如／台北報導〕4月13至17日是泰國新年潑水節，台北晶華酒店應景地邀請到經過泰國皇室認證、全球知名的藍象餐廳 （Blue Elephant）來台獻藝，即日起至4月15日在台北晶華酒店一樓栢麗廳、azie以及位於信義誠品六樓的泰市場海鮮自助餐廳推出「Regent × Blue Elephant泰皇美饌佳節」，可嚐到涼拌蝦冬粉、冬蔭功湯、南薑椰汁雞湯、沙嗲BBQ牛肉串，乃至入選CNN世界50大美食第一名的馬沙曼咖哩羊肉；活動期間單桌單筆消費滿1,500元，可抽台北─曼谷來回機票優待券。

此外，台北喜來登SUKHOTHAI與泰國設計品牌QUALY結合生活趣味，攜手evian法國天然礦泉水，於4月12日至5月6日推出「甜趣暹羅」泰式限定甜品，由泰籍主廚許雪莉（阿桐師）賦予泰式甜品全新風貌，打造「繽紛四重奏」四寶冰、「黑金舞椰絲」黑紫米椰絲、「紫香椰仙蹤」紫地瓜佐椰奶 、與「香蘭芋花園」香蘭葉芋頭糕等多款限定甜品，絢麗又不失細膩的皇室美學 。

本次特別與QUALY合作兩款玩趣甜品「椰香旦蕉捲」 及「泰式蛋絲餅」，活動期間運用仙人掌與雲朵果叉，拍照上傳至Instagram並留言「#Sukhothai吃甜點泰有趣」，即有機會獲得造型果叉組。此外，活動期間消費凡達500元有機會抽中泰國航空曼谷來回機票等大獎；單筆消費達6,000元則可獲得evian X Chiara Ferragni 2018限量紀念瓶，數量有限，贈完為止。