金陵經典鴨餚 飄香晶華酒店

2018-03-22

〔記者凃盈如／台北報導〕春暖花開的三月，正是喚起食慾的最佳時刻。台北晶華酒店邀請到擁有35年歷史、受政商名流喜愛的南京金陵飯店主廚團隊來台，即日起至26日於3樓晶華軒以及20樓晶華國際聯誼會，推出「金陵傳奇‧飄香晶華」活動，共有十數款經典鴨餚、淮陽美饌和甜品，套餐每位1,280元、單點每道180元起；至於位於故宮院區內的故宮晶華，也將推出一系列「國寶宴」及台灣寶島美食，於4月20日至5月1日前往金陵飯店進行交流。金陵飯店開業至今，招待過無數位國際元首、是許多企業名流宴會酬酢的首選，飯店內中餐廳「梅苑」， 菜色方面是以刀法細膩、講究食材原味的正宗淮揚菜所聞名，其知名的程度更被當地饕客們稱之為「金陵菜」。

本次金陵主廚團隊所帶來的佳餚，遵照梅苑餐廳的正統規格料理，最值得推薦的即是飯店聞名國際的名菜─金陵鹽水鴨，透過餐廳獨一無二的老鹵汁浸泡醃製，呈現「皮白、肉紅、骨頭綠」、最上等的鹽水鴨風貌，鴨肉口感鮮美柔嫩，撲鼻而來的香氣更是讓人驚艷無比。其他的鴨肉美饌還包括明爐烤鴨、金陵醬鴨、香酥桃仁鴨方、翡翠鴨肉炒飯、香糟鴨舌、鴨油酥燒餅等。 豐富多樣的各式鴨料理之外，精采的淮揚菜色則有精選上等五花肉、掌握肥瘦黃金比例、以微火燜燉並展現彈牙口感的蟹粉獅子頭，經典的歷史名菜─松鼠魚，以及展現細膩刀工、可以品嘗到細如髮絲的豆腐和淡雅高湯的功夫菜─文思豆腐；還有主廚推薦甜品「金陵方糕」，是嚴選上等米粉蒸製而成，入口溫潤清香、甜不膩口，另一道雨花湯圓也是當地遠近馳名的人氣美點，饕客們不容錯過。

圖片提供：台北晶華酒店