大直花樣喝咖啡 小倉屋吃鰻魚轉好運

2018-03-24

〔記者凃盈如／台北報導〕春季巧食，暖心開味蕾。中保集團原於台北市雙城街開設的「棧F.M.L Café花苑拿鐵」，3月中遷移至大直百貨商場「美麗新廣場」3樓營業，並更名為「棧F.M.L Café花樣拿鐵」，提供消費者更舒適、夢幻的用餐環境，以及更多元的餐飲選擇，整體空間透過繽紛花雨及植栽綠意，點綴棉花糖般的夢幻雲朵，搭配個性化的空間裝置，營造綺麗的氛圍。呼應空間特色，讓客人品享無限驚喜，餐點提供沙拉、前菜、主菜、披薩、碳烤品項及甜點等，並特別進口西班牙Pira烤爐，多款排餐主菜經直火碳烤後洋溢迷人燻香，達到外皮焦脆、內多汁肉嫩的效果。飲品方面，款款別具巧思，「風味拿鐵」以各式新鮮食材與小農契作鮮奶及濃縮咖啡調和，推出包括表面撒上黑糖炙燒，充滿焦糖甜香的「虎紋花貓」、甜蜜夢幻的「棉花糖小姐」、利用蝶豆花創造粉藍色彩的「藍色小精靈」等，透過視覺創造故事性。

至於位在台北國父紀念館商圈的美食一級戰區的「小倉屋」，源自於日本百年鰻魚名店，近日慶來台1週年，即日起至4月15日推出讓饕客「吃開運」的「春暖開運套餐」，更加碼「轉好運」活動，只要點套餐就可從福引搖珠機「轉」出開運好禮，共2,000份贈禮。小倉屋「春暖開運套餐」除了用色繽紛上鏡，用料也十分豐盛，在鰻魚之外，將象徵開運、祝福好運的食材也運用其中。只要每點一份「春暖開運套餐」即可有一次轉動福引搖珠機得好禮的機會。福引搖珠機共有3種不同顏色的球珠，各分別代表「吉」、「中吉」及「大吉」，只要轉到「吉」的顏色球珠可以獲得價值150元的酒燒雞肉串，「中吉」可以獲得價值240元的白燒鰻魚（四切） ，而最大獎「大吉」則是在台灣鮮少見到目前已成為小倉屋最新人氣新品的柳川鰻魚燒。

圖片提供：棧F.M.L Cafe花樣拿鐵、小倉屋