遲到2小時白色情人節！警察半夜執勤收到神祕正妹送…

神秘正妹送的謝卡。（記者許國楨翻攝）

2018-03-19 11:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局何安派出所員警本月15日凌晨2時許，在西屯區台灣大道二段執行路檢取締酒駕勤務，意外收到一名神秘正妹送來的白色情人節禮卡及咖啡為員警加油打氣，雖然已過了2小時，仍讓執勤員警感到好窩心！

警方說，該所員警當天凌晨一如往常在街頭執勤時，突然有1名年輕正妹手提2杯咖啡及1封感謝信遞給執勤員警，正妹雖不願透露身分但員警仍好奇詢問，簡單幾句閒聊中得知，正妹是大學生半工半讀，晚上在一家知名火鍋店打工，常要工作到凌晨才下班。

正妹向警方表示，之前人生曾遇到瓶頸感到非常無助，但每天下班回家經過台灣大道路口看見員警這麼努力認真、辛苦地維護社會治安，讓她覺得不管是學業、工作或是生活，都不應該就這麼輕言放棄。

於是鼓起勇氣為自己設定目標，每當心情低落時，腦海就會想起員警不分晝夜、不畏寒風日曬地站在路口執勤的畫面，頓時充滿動力，並鼓勵自己要繼續努力，如今達成自己當初設下的目標，內心喜悅不已，雖還是覺得自己不夠好，但還是要替員警加油打氣。

員警聽完當下安慰正妹凡事一步一腳印，目標慢慢努力達成，不管路程多麼艱難，堅持下去沒有過不了的關卡，正妹聽到員警一番鼓勵感動到紅了眼眶，場面溫馨。