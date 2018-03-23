《一口春日 一口甜》春日田園

2018-03-23

記者凃盈如／台北報導

台北君悅酒店二樓茶苑， 由來自法國布列塔尼的點心房執行主廚博豊安（Julien Perrinet），率領廚藝團隊發揮巧思，於本季以「春日莊園 」為主題，以他的甜點魔法，將春日光景化為可口的甜點，模樣討喜吸睛；結合宴會廳西廚團隊的各式鹹點，讓下午茶吃巧吃飽，更彷彿徜徉春日田園風景。

春日莊園主題甜點由一大一小兩個圓形泡芙上下堆疊，因神似身穿長袍的修女而得名的經典法式點心「修女泡芙 」（Religieuse），在主廚的巧手下，搖身一變成頭戴粉紅圓帽，頸繞珍珠項鍊，內藏玫瑰甘納許的貴婦，在自家莊園內欣賞由榛果塔皮、櫻花綠茶凍與櫻桃奶餡交織而成的「櫻桃櫻花塔」綻放出粉紅螺旋，以及燦爛的向日葵；一旁由抹茶費南雪和百香果凍組成「綠色美園」在風中搖曳，是午後最安逸的風景，至於「天使之鈴」可麗露上頭，停駐著栩栩如生的巧克力蝴蝶。最可愛的，則是以胡蘿蔔蛋糕與起司製成的造型甜點，彷彿是小園丁未完成的工事，充滿童心。

鹹點方面，含煙燻鮭魚佐法式薄餅與田園生菜、鮪魚起酥餅搭配甜椒與美乃滋、水煮明蝦佐魚子醬、鴨肝紅酒凍佐紅醋栗，以及炸起司蔬菜洋芋球佐酸奶油，搭配茶苑下午茶招牌必吃的原味與抹茶蔓越莓司康，以及近20種品項的中西式飲品。

圖片提供／TOWN BY BRYAN NAGAO、台北晶華酒店、187巷的法式、文華東方、台北W飯店、君悅