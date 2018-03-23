《一口春日 一口甜》香氛印記

2018-03-23

記者凃盈如／台北報導

甜點，搭配咖啡或茶香，是此際最好的行程。一起在小小的放縱裡，享受一口春日一口甜。

台北文華東方酒店青隅與百年香水世家法國嬌蘭（Guerlain），於3月5日至31日，跨界聯手推出「我的香氛印記下午茶饗宴」，此為文華東方成功與Dior、la prairie、Sisley與Piaget等多家國際知名頂級品牌跨界合作後又一力作。本系列靈感出自國際巨星安潔莉娜裘莉代言的「Mon Guerlain 《我的印記》」，以香水中迷人芬芳，包括牡丹、茉莉和薰衣草為發想，精心打造一系列挑動味蕾的精緻美點，享用下午茶同時還可以獲得法國嬌蘭限量小禮。

近來飯店聯名下午茶不在少數，要做到色藝、食藝兼具並不容易，但台北文華東方酒店是箇中翹楚，本次「我的香氛印記下午茶饗宴」每款甜點色彩粉嫩，口感和諧，更捕捉了香氛的自然芬芳，令人滿意，尤其女生見到「幻彩流星小碟」一定驚喜，因其盛裝在白色碟子裡的模樣，讓人馬上就能聯想到法國嬌蘭的知名彩妝逸品「幻彩流星蜜粉球」的繽紛造型；另有「香草茉莉泡芙」、「薰衣草蜜桃小點」、「皇家蜂蜜蛋糕」、「粉色印記小塔」等小點，再搭配2款英式司康與自製果醬、德文郡奶油；底層還有5款鹹點，搭配中西式茶品或咖啡等飲品，尤其令女性痴迷。

圖片提供／TOWN BY BRYAN NAGAO、台北晶華酒店、187巷的法式、文華東方、台北W飯店、君悅