《一口春日 一口甜》紳士點心

2018-03-23

記者凃盈如／台北報導

春日正好，一場令人享受的春季盛宴，開啟對於生活的情調與無限想像。

台北市信義路永康商圈，近來出現了一間低調優雅的紳士感餐廳TOWN，其主廚來頭，使其在試營運期間已於社群網站引起高度討論，也成為台北都會男女聚會、約會的人氣新選。TOWN由來自夏威夷的明星主廚Bryan Nagao主理，過去Bryan任職的餐廳，皆有亮眼成績，如香港半島酒店Felix，在連續6年被Tatler評為「最佳餐廳」期間，即是Bryan擔任行政主廚；他個人創立的餐廳「KOKAGE」，讓Conde Nast Traveler讚為「世界上最佳新餐廳之一」，又或者，連續兩年被米其林推薦的香港同名餐廳TOWN，皆是Bryan的作品。

台北TWON餐廳，風格呈現20年代老紳士型格，以墨綠色的大理石搭襯金色金屬與簡潔的流線家具，將復古與現代疊影，偌大的落地窗與陽台，引入戶外自然光，讓人在繁忙的都市遁入一逃逸所在，氣氛跳脫、讓人舒適自在，可以正式優雅，卻不被此空間的隆重氣氛給框架。看到主廚Bryan時，更對於餐廳為何呈現如此輕鬆氛圍恍然大悟。Bryan開朗隨和，沒有大廚架子，但卻對於自己的料理極其在乎細節。日本出生，在夏威夷長大的他，在菜餚設計上，結合各城市與家鄉的生活經驗，他笑稱，雖然自己有日本血統，但有時不免覺得日式料理較嚴謹，閒聊時打趣地說媽媽會亂做日本料理（大阪燒），但在言談間又覺得他還蠻享受媽媽的這些隨心取材。他喜歡藉由來自法國、義大利、日本和夏威夷具有特色料理手法，以台灣當地生產的特色食材烹調，譬如在他的菜色當中，可見宜蘭紅胭脂蝦、櫻桃鴨、大甲芋頭、筊白筍與紅色火龍果等食材，在在與精選的有機無激素肉品，以傳統和現代烹飪手法，突顯與在地口味混搭的特色。

圖片提供／TOWN BY BRYAN NAGAO、台北晶華酒店、187巷的法式、文華東方、台北W飯店、君悅