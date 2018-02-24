伯爵超薄DNA SIHH新錶獵客

2018-02-24

〔記者林欣若／台北報導〕伯爵（Piaget）在今年初的日內瓦高級鐘錶展（SIHH）展出多款新作，其中Altiplano Ultimate Automatic打破全球超薄自動上鏈腕錶紀錄，掀起話題；Possession全新腕錶首度推出精鋼錶殼，色彩繽紛令人眩目；Extremely Lady珠寶腕錶則展現珠寶工藝與製錶工藝的完美結合，這些珍稀錶款將自3/1至3/22日來台巡迴展出。

延續Altiplano的超薄DNA，全新Altiplano Ultimate Automatic厚度僅4.3毫米，伯爵以22K金質擺陀搭配黑色PVD塗層同樣善用結構空間，設於機芯外圍，與機芯厚度融為一體，達致整體的纖薄效果，金質物料鑄造的擺陀分量感十足，因此雖然纖薄也能確保穩定堅固，機芯結構與圓弧錶盤和錶殼，展現和諧美感。

Possession系列腕錶以標誌性的旋轉圓環為設計靈感，深邃的青金藍、飽滿的瑪瑙紅、靈動的綠松石以及明亮的孔雀綠色彩跳躍，與Possession系列珠寶相得益彰；橢圓錶盤的Extremely Lady系列源於顛覆傳統、崇尚自由的60年代，伯爵工匠利用高超的工藝技巧，在金屬材質的錶帶上打磨出霜花紋理、毛皮雕紋、細密木紋等精緻圖案，展現金屬的無限可能，搭配各色珍稀寶石打造的錶盤，每一款都是奢華之作。