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賈姬錶為靈感 伯爵Traditional推新色

2017-02-15

〔記者林欣若／台北報導〕前美國第一夫人「賈姬」賈桂琳‧甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的優雅品味對時尚界有著巨大影響，她生前最愛的一款伯爵（Piaget）骨董錶，由18K金錶帶、橢圓翡翠錶盤打造，後來被暱稱為「賈姬錶」，電影《第一夫人的秘密》中，飾演賈姬的娜塔莉波曼（Natalie Portman）也配戴一款伯爵精心打造的限量賈姬錶，隨著電影即將在台上映，伯爵趁勢發表以賈姬錶為靈感的Traditional腕錶新品系列。

經典的賈姬錶配備橢圓形翡翠錶盤，鑲嵌鑽石及綠色碧璽，搭配柔軟如布料的金質錶帶，綴以伯爵特有的宮廷細節裝飾，以此款腕表為靈感的Traditional系列，一樣有著經典的橢圓型錶殼、以及宮廷細節手工修飾鏈帶，鏈帶泛著一層虹光，雖是金屬材質，但透過節段組裝，讓鏈帶能輕盈包覆手腕，如織帶一般纏繞服貼，全新的綠松石和紅瑪瑙錶盤，以活潑的色彩為經典錶款增添時髦。

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  • 賈桂琳‧甘迺迪生前最愛的一款伯爵錶，被稱為「賈姬錶」。

    賈桂琳‧甘迺迪生前最愛的一款伯爵錶，被稱為「賈姬錶」。

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