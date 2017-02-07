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精品集團高層接棒 歷峰迎接新年新象

2017-02-07

〔記者方惠宗／台北報導〕高級鐘錶業雞年新氣象。延續去年第四季的精品銷售回溫，加上甫於瑞士日內瓦落幕的2017年「SIHH」日內瓦國際高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie Genève）傳有收藏家自江詩丹頓（Vacheron Constantin）訂下一款舉世無雙、具備23項主要天文複雜功能的天價錶款等捷報，錶展東道主──歷峰集團（Richemont）所屬的江詩丹頓、伯爵（Piaget）等品牌亦於展後宣布新任執行長的接棒人選，預計在全新會計年度、今年4月1日上任，預告雞年新氣象。

江詩丹頓：Louis Ferla接棒Juan-Carlos Torres

江詩丹頓以天文曆象與報時腕錶為今年SIHH帶來最具重量級的呈現，此屆會展亦成了進入品牌36年、現任全球行政總裁Juan-Carlos Torres的完美卸任之作，接任的將是江詩丹頓現在的銷售及市場策劃行政總裁Louis Ferla；2001年加入歷峰集團的Louis Ferla分別曾任Alfred Dunhill香港銷售總理及台灣總經理。2006年，他被委任為卡地亞（Cartier International）台灣總經理，並在其後接掌中東及印度成為區域總監，後來成為中國區行政總裁。

伯爵：Chabi Nouri接棒

Philippe Leopold-Metzger

同時，以全球品牌大使、好萊塢男星Ryan Reynolds現身SIHH，親身詮釋纖薄傳奇之作「Altiplano」腕錶問世60週年系列帶來絕佳聲勢的伯爵，亦宣布同樣於歷峰集團服務36個年頭的品牌首席執行長Philippe Leopold-Metzger將於今年3月31日卸下職位，繼任者是目前的全球市場營銷行政總裁Chabi Nouri女士，準備描繪獨到的營運藍圖。

Dunhill：Andrew Maag接棒Fabrizio Cardinali

另一方面，歷峰集團也為旗下的頂級男裝Dunhill迎來CEO人選，宣布曾在Burberry任職10年的Andrew Maag加入品牌，接續前任CEO、Fabrizio Cardinali的職位，計畫擴展Dunhill在全世界網路及實體上，英倫奢華男裝的領導地位。

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  • Andrew Maag加入Dunhill，擔任CEO一職。

    Andrew Maag加入Dunhill，擔任CEO一職。

  • Chabi Nouri將於今年4月正式擔任伯爵全球首席執行長。

    Chabi Nouri將於今年4月正式擔任伯爵全球首席執行長。

  • 江詩丹頓高層交棒。現任全球行政總裁Juan-Carlos Torres（左）將把重任交接給Louis Ferla。

    江詩丹頓高層交棒。現任全球行政總裁Juan-Carlos Torres（左）將把重任交接給Louis Ferla。

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2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
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