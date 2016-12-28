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Dunhill全球大翻新 私人會所迎賓

2016-12-28

〔記者方惠宗／台北報導〕精品業不景氣？投資、翻新正是時候！英國紳士品牌Dunhill於新加坡著名購物商場Paragon（百利宮）開設全新概念店，風格完全不同於現在的店面，以紅棕色與深藍色為基調，全方位展示品牌以皮製馬具、汽車文化、紳士生活風尚以及探險精神為基礎的品牌傳統。業者透露，這是全球第一家店以全新概念翻新的店面，接下來幾季將陸續進行開店與改裝的計畫，如此大動作，新年迎接新展望。

Dunhill全新概念店設計以品牌創辦人Alfred Dunhill倫敦之家「Bourdon House」為靈感，室內使用頂級的木質地板搭配東方風格地毯，這些裝潢元素常見於倫敦最高級的私人會所；融合當代及古典傢俱、結合多樣化的材質紋理與精美擺設，猶如一位踏遍天下、懂得欣賞當代奢華與恆久工藝傳統的紳士精心構思的結晶。Paragon的新店入口為弧形玻璃櫥窗及內凹式大門設計，甚至可見倫敦市中心Piccadilly及St. James一帶攝政時期建築風格的影子。室內的精緻桌面與傳統木壁板呼應，並與陳列櫃及座椅營造出典雅的格調；菱格縫線牆面、抽屜皮革手把，及古董皮革家具的精緻細節做工，彰顯Alfred Dunhill創業的汽車文化基因。

圖片提供：Dunhill

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  • 紳士傳統結合當代設計、Dunhill將推出Boston Tartan系列格子花呢郵差包。價格未定。

    紳士傳統結合當代設計、Dunhill將推出Boston Tartan系列格子花呢郵差包。價格未定。

  • Dunhill以倫敦高級私人會所的裝潢元素大動作翻新店鋪、迎接新年。圖為設於新加坡Paragon的全新概念店。

    Dunhill以倫敦高級私人會所的裝潢元素大動作翻新店鋪、迎接新年。圖為設於新加坡Paragon的全新概念店。

  • Dunhill將新店呈現頂級男裝及配飾系列，以及品牌以皮製馬具、汽車文化、紳士生活風尚與探險精神為基礎的品牌傳統。圖為2017春夏新裝。

    Dunhill將新店呈現頂級男裝及配飾系列，以及品牌以皮製馬具、汽車文化、紳士生活風尚與探險精神為基礎的品牌傳統。圖為2017春夏新裝。

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