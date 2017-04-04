伯爵Altiplano60週年 超薄藝術魅台
2017-04-04
〔記者林欣若／台北報導〕伯爵（Piaget）為了歡慶超薄Altiplano系列60週年，今年1月於日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上，展出多款Altiplano週年系列，在錶迷期盼下，這系列終於抵台，包括Altiplano超薄陀飛輪腕錶、Altiplano蛋白石面盤限量腕錶、多只工藝大師創作Art & Excellence系列工藝腕錶、以及啟發自經典古董腕錶「賈姬錶」的Tradition彩色寶石面盤腕錶，將於全台專賣店巡迴展出。
伯爵在1957年發表了厚度僅2mm的超薄9P手動上鏈機芯，纖巧優雅的腕錶造型，堪稱經典，1960年再推出厚度2.3mm的12P自動上鏈機芯，採用24K金偏心式微型自動盤，突破纖薄極限，發揮出游絲發條盒的最佳上鏈功率，超薄從此成了伯爵的品牌DNA。
2017年Altiplano週年系列，首度有陀飛輪加入，Altiplano陀飛輪高級珠寶腕錶為了維持超薄傳統，伯爵特地研發厚度僅4.6mm的670P手動上鏈超薄陀飛輪機械機芯，配備以過橋齒輪驅動的專利上鏈柄軸系統，全新游絲發條盒，將動力儲存增至48小時；Altiplano蛋白石面盤限量腕錶採用白色蛋白石錶盤，搭配鑲滿鑽石的玫瑰金錶圈，盡顯奢華優雅；受到「賈姬錶」啟發的Traditional腕錶系列，典雅的宮廷細節手工修飾工藝為鏈帶賦予了一層虹彩，就像是纏繞在手腕上的蠶絲，突顯伯爵黃金加工的超高技藝。
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