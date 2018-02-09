《瑞犬好運到》名家之作

2018-02-09

記者凃盈如／台北報導

狗年即將報到！狗兒友善活潑、守護家園，是人類最好的朋友，在文化裡又擁有旺福意涵，迎接意氣風發的狗年，為家裡添一件狗兒造型的家具、擺飾，為新年帶來興旺好運。

各大家飾品牌，以不同材質為工藝打造狗年擺件，每種材質呈現截然不同的風格與巧思。來自丹麥的工藝家Kay Bojesen，生前打造了一系列的木質玩具，除了1951年的「木頭小猴」之外，其作品臘腸狗、提姆小狗等多款木質玩具，每件都充滿情感與生命力，觸感溫潤，作品讓人看了會不由自主地微笑，是狗年最幸福擺飾之一。

法國LALIQUE的「英國鬥牛犬雕塑」，則取英國鬥牛犬深情而固執的性格，以及非凡的記憶力等特質，轉化為帶有藝術性的擺件，可觀賞品牌獨有，兼具緞面磨砂及拋光的手描金工藝，讓人忍不住想輕撫這位可愛夥伴。法藍瓷則以惠比特犬矯健的身形打造「勝利在望」擺件，以俊犬優雅前行的身形，以及眼觀四方的英姿，呈現狗兒的力與美。

居禮名店引進的瑞典設計師品牌Mats Jonasson，作品展現對動植物的關懷；其「秋田犬水晶擺飾」，以手工雕刻技法細膩描繪秋田圓潤、毛茸茸的靈動神態，並藉由水晶展現的尊貴氣息，尤其秋田犬在日本，曾是僅有皇族和貴族才能擁有的犬種。至於琉園推出12款毛小孩琉璃擺件，以巴哥、獵犬、拉不拉多、土狗等為創作靈感，並以陪伴為靈感，展現與毛小孩之間相互依賴的親密關係，溫馨而精彩。

圖片提供／IKEA、YVONNE COLLECTION、北歐櫥窗、法藍瓷、居禮名店、旺代、皇家哥本哈根、琉園、集雅廊