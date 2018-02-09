《瑞犬好運到》毛小孩，擁抱入懷！

2018-02-09

記者凃盈如／台北報導

帶有毛小孩圖騰的溫暖織品、玩偶，是最容易入手，也最讓人感到貼近的心頭好，更換寢飾，抑或添購玩偶，都能歡欣迎接狗年到來。台灣原創家居品牌YVONNE COLLECTION向來就以狗為經典元素，設計許多周邊商品，取其忠心耿耿，情感豐富的特質，為居家生活添上趣味和暖意。而IKEA推出多款狗造型的填充玩具，適合大人和小孩，可愛又蓬鬆，擺在沙發上也十分療癒。

圖片提供／IKEA、YVONNE COLLECTION、北歐櫥窗、法藍瓷、居禮名店、旺代、皇家哥本哈根、琉園、集雅廊

  • IKEA黃金獵犬填充玩具，699元。

    IKEA黃金獵犬填充玩具，699元。

  • YVONNE COLLECTION，小鬥牛犬抱枕（深藍），30×45cm，隨意擺設便能輕鬆變換空間氣氛。

    YVONNE COLLECTION，小鬥牛犬抱枕（深藍），30×45cm，隨意擺設便能輕鬆變換空間氣氛。

  • YVONNE COLLECTION「搗蛋狗床組」（寶藍），採用高品質美國棉，針織布張力佳、柔軟且服貼，具有極佳的親膚性。

    YVONNE COLLECTION「搗蛋狗床組」（寶藍），採用高品質美國棉，針織布張力佳、柔軟且服貼，具有極佳的親膚性。