《瑞犬好運到》毛小孩，擁抱入懷！

2018-02-09

記者凃盈如／台北報導

帶有毛小孩圖騰的溫暖織品、玩偶，是最容易入手，也最讓人感到貼近的心頭好，更換寢飾，抑或添購玩偶，都能歡欣迎接狗年到來。台灣原創家居品牌YVONNE COLLECTION向來就以狗為經典元素，設計許多周邊商品，取其忠心耿耿，情感豐富的特質，為居家生活添上趣味和暖意。而IKEA推出多款狗造型的填充玩具，適合大人和小孩，可愛又蓬鬆，擺在沙發上也十分療癒。

圖片提供／IKEA、YVONNE COLLECTION、北歐櫥窗、法藍瓷、居禮名店、旺代、皇家哥本哈根、琉園、集雅廊