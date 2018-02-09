《瑞犬好運到》限量！狗年生肖紀念盤

2018-02-09

記者凃盈如／台北報導

德國Rosenthal羅森泰餐瓷與瑞士知名設計師Manuela Federica合作，推出2018戊戌狗年生肖紀念盤，且同時推出點心盤及馬克杯2款同系列品項。盤上的狗兒，脖子配戴一條天然木圓珠串成的項鍊，上有一把象徵智慧之鑰，搭配水藍、綠松石色的皮串繩，讓人聯想到大自然力量，傳遞生生不息的生命意義，而紀念盤盤底文字更描繪Intelligence and Harmony，即「聰慧與和諧」的文字，帶來祝福與期許。奢華的匈牙利的手繪瓷器品牌Herend赫倫，則以高度專注力與細膩的手繪技法，詮釋黃金獵犬身上濃密細膩卻不失輕盈感的毛髮，搭配赫倫獨有七彩魚鱗畫法，賦予黃金獵犬煥發氣勢。

慢工出細活的日系名瓷品牌OKURA與Noritake亦有最新力作，前者推出2018狗年限量紀念盤「雙雄納富」，描繪柴犬兄妹於新年正月間，和睦嬉戲的可愛模樣，背景搭配「松、竹、梅」象徵高尚人格，描繪堅貞、忠誠的感情，為新年納入幸福；後者的「王者風範」狗年限量手繪盤，出自日本皇家御用手繪師Yamada山田智嗣，以其擅長的動物手繪見長，年度新作「王者風範」以英國「查理王長毛獵犬」為題，是世界上唯一以國王之名作為名稱的犬隻，因名稱及可愛的姿態，讓歐洲貴族或是企業家十分喜愛，亦是地位的象徵。

圖片提供／IKEA、YVONNE COLLECTION、北歐櫥窗、法藍瓷、居禮名店、旺代、皇家哥本哈根、琉園、集雅廊