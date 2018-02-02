記者王瀅娟／台北報導
CoCo女士的祕密
Mademoiselle Prive展覽是以Chanel創辦人香奈兒女士親自建立的品牌三大美學支柱：高級訂製服、No.5香水與頂級珠寶為主，透過藝術創作、解構經典與別出心裁的手法，呈現香奈兒女士與現任藝術總監卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）的革新精神與創意，及兩者間幾十年來無間斷的時代對話。
此展覽2015年於倫敦開展，去年移師首爾，今年轉至香港，已經是第三站，特別的是，每站都會有些因地制宜的變化，香港站便以「紅」為基調，入口為仿造Chanel康朋街31號總店外牆的布景，門口紅色霓虹燈勾勒的香奈兒女士迎賓。穿過大門後的紅色花園，蜿蜒曲折的小徑為立體想像重現一款香奈兒女士的知己兼創作夥伴Ilia Zdanevitch創作的紡織品圖騰，以香奈兒符碼為創作元素的藝術品羅列其中，包括2件香港藝術家為展覽獨家創作的珍珠主題裝置與山茶花主題裝置。
此外，高級訂製服展廳展出香奈兒女士1933年設計的黑色小洋裝與卡爾2011年設計的秋冬高級訂製服斜紋軟呢套裝，兩者外型簡潔俐落看似平凡無奇，同台播放的兩套全新動畫短片揭露箇中複雜無比的製作過程與工藝，亦是兩者間絕佳的對話範例。
圖片提供／Chanel
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1932鑽石珠寶展區，以石膏製人體模型及手型珠寶架展示復刻1932年鑽石珠寶系列。
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No. 5香水展區為一只神祕的白色盒子，引人進入窺探究竟。
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紅色花園區展出香奈兒經典符碼藝術創作裝置，透過另類詮釋的方式讓參觀者了解Chanel，包括2件香港藝術家創作。
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Mademoiselle Prive展覽香港站以紅色為基調，康朋街總店大門為入口，香奈兒女士霓虹燈剪影在入口迎賓。
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Chanel為Mademoiselle Prive展覽香港展設計獨家前導影片，霓虹燈香奈兒女士剪影出現在香港經典場景中。
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Chanel為Mademoiselle Prive展覽香港展設計獨家前導影片，霓虹燈香奈兒女士剪影出現在香港經典場景中。
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Chanel為Mademoiselle Prive展覽香港展設計獨家前導影片，霓虹燈香奈兒女士剪影出現在香港經典場景中。
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Chanel復刻版1932 Franges鑽石流蘇手環。
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Chanel復刻版1932 Plume鑽石羽毛胸針。
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1932鑽石珠寶展區旁的相片廊展示名人們佩戴復刻版1932年鑽石珠寶系列照片。
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1932鑽石珠寶展區，以石膏製人體模型及手型珠寶架展示復刻1932年鑽石珠寶系列。
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紅色旋轉台上一列人體模型衣架陳列 12套黑色訂製服，衣架模型內置燈光，如同X光般令衣服精巧裝飾一覽無遺。
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高級訂製服展區展出香奈兒女士1933年設計的黑色小洋裝與卡爾2011年設計的秋冬高級訂製服斜紋軟呢套裝，搭配全新動畫短片揭露箇中複雜無比的製作過程與工藝。
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高級訂製服展區展出香奈兒女士1933年設計的黑色小洋裝與卡爾2011年設計的秋冬高級訂製服斜紋軟呢套裝，搭配全新動畫短片揭露箇中複雜無比的製作過程與工藝。