2018-02-02

記者王瀅娟／台北報導

Gucci的花開哲學

Gucci博物館在現任創意總監米開理（Alessandro Michele）的主導下，改以Gucci花園的樣貌重新出發，成為結合米其林三星主廚餐廳、限定系列商店與藝廊的複合體。

對米開理來說，Gucci花園更能呈現其「創古」的美學設計風格，新舊融合並陳，運用今昔的衝擊進行品牌的敘事。在Gucci花園藝廊中，品牌之友藝術家Jayde Fish、Trevor Andrew、Coco Capitan裝飾的牆面與19世紀義大利畫家Domenico Induno創作的「兒童騎師（Fantino con Bambina）」巨型油畫並陳，Gucci歷代設計師的創作不依年表混合陳列，與影像、物品混搭。策展人Maria Luisa Frisa表示：「例如，在以史詩為名的De Rerum Natura廳，可見到Gucci對花卉動物的鍾情。透過古今服裝、以及品牌在1950年代所製作的銀質動物小雕像表達，而這些原創藝術作品的創作者也就是在1966年獲得委任創作Gucci花卉印花（Flora print）的Vittorio Accornero。」

限定商品店或許是最令遊客們流連忘返之地，商品全是為Gucci花園專屬設計，並且不於其他任何Gucci專門店販售，包括服裝、手袋、鞋履、配件與家飾等，飾有專屬Gucci花園的Logo；還有專屬伴手禮如文具、明信片、火柴、帆布包、音樂盒、佛羅倫斯地圖與印花箱盒等。Gucci花園限定商品均飾有獨特的Gucci Garden標牌，並搭配專屬包裝。來自羅馬的卡思齊安納理古書店（Antica Libreria Cascianelli）精選的創新雜誌與出版品、系列書籍等，為專賣店增添文青氣息。

圖片提供／Gucci