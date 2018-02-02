2018-02-02

記者王瀅娟／台北報導

凡登廣場上的第一顆星

Boucheron以Vendorama展覽，為慶祝品牌160周年一系列活動揭開序幕。身為第一個進駐巴黎珠寶重鎮凡登廣場（Place Vendome）的珠寶商，Vendorama展覽恰恰揭示此輝煌歷史。選擇修建於1767～1775年間的巴黎貨幣博物館（Monnaie de Paris）為展場，更與品牌從未間斷的悠久歷史相呼應。

然而Boucheron並非選在建築物裡，而是在館內的孟薩爾花園（Mansart Gardens）搭建一座半透明的展館，架設於金屬架上，遠看似一顆太空膠囊。沿著宛如工地的入口進入，水泥牆上看似街頭頑童的大型塗鴉，竟是寫著「Boucheron」、「Vendorama」與捧著鑽戒的小黑貓，還沒進場，就令人感受到，Boucheron，真的不一樣了！

進到展場內，不意外地看到品牌的經典歷史照片、廣告以及古董珠寶，獨一無二的頂級珠寶與牆面上的設計草圖相呼應，然而搭配Vendorama手機應用程式，就會有虛擬實境的小黑貓以法、英、中文向你解說每一展區的內容；配置大型液晶螢幕的桌面，可讓參觀者以工匠視角觀看珠寶的設計與製作過程，彷彿親臨工坊；拜科技所賜，多樣化的互動方式，讓Vendorama脫離了珠寶展只可遠觀不可賞玩的刻板印象，半透明的穹頂將室外的花園植物帶入室內，令人感覺舒服，也少了密閉空間給人的壓迫感，令人更想親近Boucheron這位過去給人高冷印象的珠寶美人。

圖片提供／Boucheron